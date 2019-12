Voor het eerst kerstmarkt in Leuvensestraat, met álles erop en eraan MKV

18 december 2019

16u33 0 Vilvoorde Na lange tijd weer een kerstmarkt met houten chalets en bijhorende vuurkorven in centrum Vilvoorde. Schepen voor Cultuur Moad El Boudaati ziet zijn wens uitkomen. “Je ziet dat de kerstmarkt in Grimbergen lééft. Dat moet bij ons toch ook kunnen? Ik heb dan ook geopperd om een authentieke kerstmarkt te organiseren.”

Vilvoorde zal bruisen komend weekend. Niet alleen is er de officiële opening van de spiegeltent, er zullen van vrijdag tot en met zondag verschillende foodtrucks onder de luifel op de Grote Markt staan. Verder is er in de Leuvensestraat gedurende drie dagen een gezellige kerstmarkt met tal van animaties en muziek om de boel op te leuken.

“De kerstmarkt zal bestaan uit ongeveer twintig stalletjes, verspreid van aan de varkensmarkt richting Troost. Ze worden bemand door zowel plaatselijke handelaars als verenigingen”, aldus El Boudaati. De winkels openen hun deuren voor een heuse wintershopping op zaterdag en ook op zondagnamiddag van 13 tot 18 uur. Wie nog wat cadeautjes wil shoppen, weet waar naartoe. “Tussendoor kunnen mensen zich opwarmen met een jenevertje aan de verschillende vuurkorven. Het winterse gevoel moet echt boven komen drijven.”

Meer informatie vind je op www.vilvoorde.be/wintersvilvoorde.