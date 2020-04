Voedselpakketten voor 140 mensen geschonken door Moskee. “We blijven dit één keer per week doen zolang de coronacrisis duurt” Margo Koekoekx

09 april 2020

18u43 0 Vilvoorde Moskee Annasr Vilvoorde en Chiro Far West slaat de handen in elkaar met het Sociaal Huis en heel wat spontane vrijwilligers. Samen bezorgden ze voedselpakketten voor 45 gezinnen en in het totaal 140 mensen.

Katrien Loos van Het Sociaal Huis is trekker van heel het project. “Sinds de coronacrisis zijn er 45 gezinnen die zich aanmelden. Dat gaat vooral over gezinnen in armoede maar ook gezinnen waar niemand fysiek in staat is om boodschappen te doen.”

Moskee Annasr uit Vilvoorde doneerde alle voedingswaren en leverde die donderdagmiddag af in de sporthal op het Slachthuisplein. Samen met drie vrijwilligers van Chiro Far West maakten ze de voedselpakketten klaar. “Volgende week komen drie andere chiroleden helpen. We moeten vermijden dat we met te veel aanwezig zijn”, vertelt Fatima Lamarti (Sp.a), schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen.

Katrien Loos: “Vanaf 15u30 komen 20 vrijwilligers in groepjes langs om de pakketten op te halen en rond te brengen. Zij hebben zich allemaal spontaan gemeld via het online platform na de oproep van de stad.”

Het doel is om dit elke donderdag te doen voor die nieuw aangemelde gezinnen, naast wat vzw Uit Het Niets en het CAW reeds voorzien voor de daklozen. Als de scholen weer zouden openen gaan ze dit waarschijnlijk verplaatsen naar woensdagnamiddag, maar dat zal de tijd uitwijzen.