Vlierkensstraat tijdelijk onderbroken Margo Koekoekx

24 februari 2020

15u54

Er zijn wegenwerken aan de gang in de Vlierkensstraat ter hoogte van de Minnemolenstraat. Proximus is daar bezig met het verplaatsen van leidingen en voorzieningskasten. De weg is onderbroken en er is een wegomlegging.