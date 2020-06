Vliegende fietsbrug van Vilvoorde Ze zorgt voor meer veiligheid en groen aan op- en afrittencomplex Margo Koekoekx

23 juni 2020

19u33 0 Vilvoorde Vanaf het najaar starten grote werken aan het op- en afrittencomplex in Vilvoorde ter hoogte van de Tyraslaan en de Medialaan. Daar moet een duidelijkere en veiligere verkeerssituatie ontstaan voor gemotoriseerd vervoer door het compacter maken van het complex. Tevens komt er ook een vliegende fietsbrug en krijgt de brug waar het verkeer van de ring over rijdt een grondige renovatie.

De vliegende brug zal zowat het meest opvallende resultaat zijn van het hele project. Ze komt aan één zijde en zal zowel boven de op- en afrit aan de zijde van Grimbergen lopen als onder de brug van de ring zweven. Op die manier zijn er minder kruispunten voor de fietsers die in de toekomst makkelijk en veilig de bedrijvenzones kunnen bereiken.

“Om hoge voertuigen zoals uitzonderlijk vervoer een weg te kunnen blijven bieden, worden de op en afritten die onder het fietspad lopen dieper uitgegraven. Zo blijft een doorgang van 4,60 meter gegarandeerd”, legt Marijn Struyf van de Werkvennootschap uit. “Verder gaat het geheel er veel groener uitzien omdat we effectief meer ruimte hebben daarvoor. Het complex wordt compacter, duidelijker en veiliger gemaakt. Momenteel loopt het verkeer daar vaak stroef op de twee grote keerpunten aan weerszijden van de brug.”

Het hele project start vanaf het najaar en zal ruim een jaar in beslag nemen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zullen ze de rijvakken op de R0 versmallen zodat hetzelfde aantal gegarandeerd blijft. “Als we tijdelijk niet anders kunnen dan een rijstrook te sluiten zullen we die werken zoveel mogelijk ‘s nachts, in een weekend of buiten de spitsuren uitvoeren”, klinkt het bij Struyf.

De kans bestaat dat de afrit van de binnenring tijdelijk dicht gaat. Als dat het geval is, zullen ze daar op voorhand over communiceren.