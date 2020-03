Vlaamse reuzen uit tuin gestolen, mét hun hok: “Mijn vriendin is ontroostbaar” Facebookbericht al meer dan 1.000 keer gedeeld Margo Koekoekx

29 maart 2020

19u47 5 Vilvoorde Dierenliefhebbers zijn geshockeerd: twee tamme Vlaamse reuzen werden samen, inclusief hun hok, gestolen in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 maart. Het koppel uit Houtem in Vilvoorde postte een oproep op Facebook. In de afgelopen 24 uur is die al meer dan 1.100 keer gedeeld. “Ik ben vooral heel boos”, getuigt Glenn Peeters (26). “Maar mijn vriendin is er helemaal het hart van in. Er zijn al veel tranen gevloeid.”

Elke ochtend laten Glenn en diens vriendin Fendi De Souter (24) hun konijnen naar goede gewoonte van hun nachthok vrij in de grote ren. Toen ze King Julien en Prince Harry zaterdagochtend dachten aan te treffen, stelden ze vast dat de twee Vlaamse reuzen verdwenen waren. Inclusief het nachthok zelf. “En dat is iets groots en zwaars. Je moet met twee tot drie personen zijn om dat te kunnen stelen!”, vertelt Glenn.

De twee zijn net terug thuis van een rit naar Dessel en weer terug. “We dachten onze konijnen te spotten op een tweedehandssite maar het bleken ze niet te zijn. De omschrijving klopte al niet. Het waren konijnen om te dekken terwijl de onze gecastreerd zijn. Maar de foto leek er wel wat op en het moment waarop het bericht op de site verscheen stemde overeen met wanneer de onze verdwenen. We wisten dat de kans klein was, maar we willen alles met zekerheid kunnen uitsluiten”, vertelt Fendi. En dus reed het koppel zondagnamiddag op en af naar Dessel.

De twee belden 's ochtends meteen de politie toen ze zagen dat hun lievelingen ontbraken. “Zij gaven ons ook de tip om online te speuren. Volgens hen zijn er twee opties. Ofwel zijn ze voor ‘thuisgebruik’ en kwamen ze in een gezin terecht. Ofwel willen de ontvoerders ze doorverkopen”, klinkt het. “We zijn ons bewust van een derde optie. Maar als mensen ze enkel meenamen om op te eten, zouden ze niet de moeite nemen om dat kot mee te sleuren denken we. Dan geef je ze een tik en is het afgelopen. Zo’n hok neem je ook niet zomaar mee in een gewone auto.”

Ook een flauwe grap van vrienden zien ze niet als optie.

Realistisch

De twee hopen dat ze eens opstaan en dat de dieren weer als vanouds op hun plek zijn teruggebracht, maar ze zijn naar eigen zeggen realistisch. “Wij hopen dat natuurlijk maar weten dat die kans miniem is. Een nieuw konijn kopen gaat het gemis van King Julien en Prince Harry niet wegnemen. Dat waren echt Fendi haar baby’s, nu wij nog geen eigen kinderen hebben”, aldus Glenn.

Verschillende dieren gestolen

“Tot onze verbazing hoorden we van de agenten dat het niet voor het eerst is dat hier in Houtem dieren verdwijnen. Bij de overburen verdwenen eenden en kippen. De ganzen van een andere buur werden ook al gestolen en verder in de wijk verdween een schaap. Blijkbaar verdween recent ook een Vlaamse reus in Grimbergen, maar daar lieten ze het hok staan.” In de straat staan geen camera’s en het duo weet niet waar te beginnen met zoeken.

Glenn: “Ergens hoop ik dat een gezin ze stal voor hun eigen kinderen en dat ze dan nog vertroeteld worden en het goed hebben. Maar inbreken in iemands tuin en dieren ontvoeren, dat doe je gewoon niet! We zijn ongerust over hen.”