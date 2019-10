Vlaamse regering wil lokale besturen zelf laten beslissen over vergunning windmolens, en Vilvoorde ziet ze graag komen (zélfs de oppositie) Margo Koekoekx

30 oktober 2019

13u09 0 Vilvoorde De Vlaamse regering wil dat lokale besturen zelf kunnen beslissen over het vergunnen van windturbines. Een goede zaak, vindt Vilvoords burgemeester Hans Bonte. “Laat die windmolens maar komen!”

Bonte is in elk geval vragende partij. “Hoe sneller ze er staan, hoe beter”, klinkt het. “De ideale locatie is ter hoogte van het insteekdok en industriezone Cargovil. Op die manier kunnen we de industrie én een deel van de woningen voorzien van groene energie. Ik zie alleen maar pluspunten.” Met de voormalige Electrabelsite naast de Zenne en de koeltorens is er een prima uitvalsbasis voorzien. “Als je rondkijkt, zie je veel elektriciteitspilonen die vertrekken uit Vilvoorde, ideaal dus wat infrastructuur betreft.”

Meestal ben ik het niet eens met de Vlaamse regering, maar dit vind ik een zéér goed idee! Hans Bonte

Hij vroeg al een onderhoud aan met Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie (Open vld). “Meestal ben ik het niet eens met de Vlaamse regering, maar dit vind ik een zéér goed idee!”

In de buurt zit natuurlijk nog Skeyes, het vroegere Belgocontrol in Zaventem. Zij zien liever geen windmolens in de buurt. “Daar zullen we eens over moeten samenzitten. Ik heb al heel veel luchthavens gezien en moet zeggen dat daar bijna altijd molens in de buurt staan. Waarom zou dat hier dan niet kunnen?”, aldus Hans Bonte.

Barbara De Bakker (Groen) laat weten zeker voorstander te zijn. “We hebben al jaren geleden onderzoek laten doen naar het plaatsen van windmolens. We willen wel graag actie zien dus staan we er zeker achter! Het enige probleem dat ik momenteel voorzie is de luchthaven van Zaventem.”

Ook oppositie is voorstander

Jan Anciaux, voorzitter van oppositiepartij N-VA, ziet er ook een positieve zaak in. “Eerder bekeek Vilvoorde voor Koningslo of er een mogelijkheid was voor het plaatsen van windmolens maar daar is heel wat in handen van Natuur en Bos. Los daarvan was ik niet bepaald voorstander om dat op die plek te doen. In de industriezone Cargovil zie ik daarentegen wél een geschikte locatie. Ik denk dat dat een goede zaak zal zijn, er zijn ook amper privéwoningen in de buurt daar.”

Kuststeden willen lokaal beslissen

Het besluit blijft ergens vaag, want de provincie kan zo namelijk óók beschouwd worden als lokaal bestuur. Aan de ene kant is het voordeel dat stads- en gemeentebesturen dicht bij hun bevolking staan en sneller kunnen communiceren en overleggen. Een ander gevolg van het besluit is dat lokale besturen ook zelf kunnen weigeren. Op die manier zien enkele kuststeden zoals Nieuwpoort en Knokke het besluit dan weer graag komen.