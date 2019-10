Exclusief voor abonnees Vlaams gezin verhuisde noodgedwongen naar Nederland om zoontje te redden van mucoviscidose: “Eigenlijk zou minister De Block zelf met de ziekte geconfronteerd moeten worden” Margo Koekoekx en Andreas De Prycker

11 oktober 2019

16u06 4 Vilvoorde Erik*, een dertiger uit Vlaams-Brabant, verhuisde in augustus met zijn vrouw en twee kinderen naar Nederland. Hun jongste zoon (2,5) lijdt aan de genetische aandoening mucoviscidose. “Het levensreddende geneesmiddel Orkambi zou ons zoontje kunnen helpen. In verschillende landen wordt het medicijn terugbetaald door de ziekteverzekering en is het te gebruiken vanaf de leeftijd van twee jaar. In België is het ook op de markt maar voor patiënten vanaf 6 jaar én tegen de prijs van 14.000 euro per maand”, zegt Erik. Een behandeling met het medicijn kost 170.000 euro per patiënt per jaar. “Gezien minister van Volksgezondheid Maggie De Block niks voor ons kon doen, verhuisden we dan maar naar een plek waar ze ons zoontje wél kunnen helpen."

Sinds 2,5 weken krijgt het zoontje van Erik Orkambi toegediend. De eerste resultaten zijn hoopgevend. “Zijn eetlust is verbeterd en hij hoest minder, al kunnen we dat nog niet objectief vaststellen. Binnen zes maanden weten we of het medicijn aanslaat. De kans op een positief resultaat is 2 op 3. Zelfs al werkt het niet, dan weten we wel dat we er alles aan gedaan hebben om hem te helpen. Dat gevoel is onbetaalbaar”, klinkt het bij Erik.

