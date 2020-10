Vlaams-Brabant verplicht mondmaskers op begraafplaatsen tijdens Allerheiligen en in openbare gebouwen Robby Dierickx

06 oktober 2020

14u06 62 Vilvoorde Om onduidelijkheid bij de inwoners van Vlaams-Brabant te voorkomen, verplicht gouverneur Jan Spooren dat er in de hele provincie op een aantal plaatsen altijd een mondneusmasker gedragen moet worden. Het gaat onder meer om openbare gebouwen, kermissen, toeschouwers bij sportwedstrijden en op begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode.

Tot voor kort was het in het hele land verplicht om een mondneusmasker te dragen op de meeste openbare plaatsen, maar op 25 september werd dat aangepast en werd het opleggen van de mondmaskerplicht overgedragen aan de lokale besturen. “Ook al ben ik een voorstander van lokaal maatwerk op vlak van coronamaatregelen, toch zorgt dat her en der ongewild voor verwarring”, meent provinciegouverneur Jan Spooren. “In de ene gemeente gelden er immers andere regels op openbare plaatsen dan in de andere gemeente. Om meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden aan zowel lokale besturen als aan burgers is het voortaan op het volledige grondgebied van Vlaams-Brabant verplicht om een mondneusmasker te dragen op een aantal publieke plaatsen en evenementen. Dat is bijvoorbeeld het geval in openbare gebouwen, op kermissen, voor toeschouwers bij sportwedstrijden en op begraafplaatsen tijdens de drukke Allerheiligenperiode. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.”

Coronabarometer

Sinds midden augustus was het al verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben in Vlaams-Brabant. Ook die maatregel blijft gelden. Daarnaast komen er binnenkort mogelijk ook nog strengere maatregelen voor negentien gemeenten die aan het Brussels gewest grenzen. Spooren wacht hiervoor echter de invoering van de coronabarometer af.