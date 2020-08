Vlaams-Brabanders moeten voortaan altijd mondmasker op zak hebben, “maar politie gaat niet op jacht naar overtreders” Robby Dierickx

14 augustus 2020

15u38 64 Vilvoorde Vlaams-Brabanders moeten voortaan altijd een mondmasker op zak hebben. Dat heeft provinciegouverneur Lodewijk De Witte vrijdag beslist. “We willen vermijden dat inwoners het uitvlucht gebruiken dat ze geen mondmasker op zak hebben”, aldus de gouverneur.

Hoewel verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten het niet zo slecht doen qua coronacijfers, zijn de besmettingen wel in stijgende lijn. Vooral in de rand rond Brussel hebben heel wat gemeenten de voorbije dagen de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden. Op verschillende plaatsen besloten de gemeentebesturen zelf om mondmaskers te verplichten in het openbaar domein.

“Daardoor komen mensen, die zich in de openbare ruimte begeven, wel eens voor onvoorziene situaties te staan waarbij ze plots het mondmasker nodig hebben om zichzelf en anderen te beschermen tegen de verspreiding van het virus”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Daarom leggen we alle burgers dan ook de verplichting op in Vlaams-Brabant altijd een mondmasker bij zich te hebben.”

Geen strafbepaling

In het politiebesluit staat echter geen strafbepaling. “Een bewuste keuze”, aldus De Witte. “Het is immers niet de bedoeling dat de politie actief dit besluit gaat handhaven. De bedoeling is om een duidelijke boodschap te geven zodat discussies met burgers die uitvluchten zoeken om het mondmasker niet te dragen, omdat ze er geen bij hebben, te kunnen weerleggen. Wie altijd zijn masker bij zich heeft, moet het niet altijd dragen, maar kan wel vlot aan de verplichting voldoen als die er is.”

Eerder deze week maakte de gouverneur bekend dat er mogelijk strengere maatregelen komen voor gemeenten rondom Brussel.