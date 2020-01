Viviane Schaessens verlaat N-VA Vilvoorde en zetelt vanaf januari onafhankelijk: “Ik ben geen papegaai, ik wil iets doén voor de stad” Margo Koekoekx

01 januari 2020

14u46 1 Vilvoorde Viviane Schaessens heeft besloten de N-VA van Vilvoorde te verlaten. “Ik kan me niet meer vinden in de visie van de partij en heb besloten om vanaf januari onafhankelijk te zetelen in de de gemeenteraad”, vertelt ze.

“Ik ben geen papegaai die zomaar napraat. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik in de politiek gegaan om iets te doen voor Vilvoorde en dat wil ik nog steeds. Ik ben een constructieve vrouw en heb nu moeite om alles af te schieten ‘omdat we dat moeten als oppositie’. Er zijn zaken waarvan wij mee de fundamenten hebben gelegd vorige legislatuur en ik ben blij dat daarop wordt verdergewerkt.”

Ze wil naar eigen zeggen wel niemand met de vinger wijzen. “Er is ook geen ruzie en ik blijf lid bij N-VA nationaal. Ik zetel vanaf januari wel onafhankelijk. Slechts enkelen waren op de hoogte maar blijkbaar doet zo’n nieuws snel de ronde”, besluit Viviane.

Opvolger

N-VA-voorzitter Dries Verhaeghe betreurt dit nieuws via de media te weten te komen. “Viviane en ik gaan het daar zeker nog eens over hebben. Dat zal nog even op zich laten wachten gezien de feestdagen. Als ze effectief stopt bij N-VA Vilvoorde, hoop ik wel dat ze de zetel doorgeeft en dat we binnen de partij kunnen beslissen wie haar zal opvolgen. Ze is tenslotte door de lijststemmen drie jaar schepen geweest voor Vilvoorde en ze had door haar tweede plaats op onze lijst ook een zetel in de gemeenteraad”, zegt Verhaeghe.

Ook Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) gaf een reactie mee: “Ik voel me niet geroepen om te reageren op de miserie binnen een andere partij. Het is niet goed voor de geloofwaardigheid van de politiek om één jaar na de verkiezingen uw partij in de steek te laten en als onafhankelijke verder te zetelen. Ik heb nog meer begrip voor mensen die effectief ontslag nemen en hun mandaat ter beschikking stellen van de lijst waarop men is verkozen. Zo krijgen nieuwe mensen een kans.”