Vilvoordse Vedetten trekken ‘basketsloefen' aan voor goede doel: “Amerikaanse NBA in hartje Vilvoorde!" Dimitri Berlanger

22 mei 2019

14u35 4 Vilvoorde Een basketbalmatch compleet op Amerikaanse NBA-leest geschoeid met op het terrein twee ploegen van 24 bekende koppen uit het Vilvoordse straatbeeld. Daarmee willen restauranthouder Pieter Jacobs en kapper Sven Corbeel Vilvoorde doen bruisen. De opbrengsten gaan naar vier goede doelen. De organisatoren zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze zorgden met hun ‘Wereldbekerstraat’ in de Guldenschaapstraat al voor een bijzonder sfeervol begin van het voorbije WK voetbal.

‘Als we nu eens een grote basketbalmatch organiseerden met Amerikaanse toestanden. Met cheerleaders en allerlei zotte attributen.’ Zo moet het er ongeveer aan toe gegaan zijn bij Pieter Jacobs en Sven Corbeel toen ze samen met hun vrouwen Jentl Meert en Helga Smets na het succes van hun ‘Wereldbekerstraat’ nog eens de koppen bijeen staken. Daarbij werd in de Guldenschaapstraat samen met alle Vilvoordse leerlingen samen en medewerking van verschillende ambassadeurs het voorbije WK voetbal in Rusland in stijl afgetrapt met een groots opgezet evenement.

Vilvoorde bruist wél

“De Wereldbekerstraat is niet meer te evenaren”, beseffen Corbeel en Jacobs. “Maar we denken altijd graag na over hoe we Vilvoorde nog eens kunnen doen bruisen. Het leeft niet in Vilvoorde zogezegd. Dat hoor je constant. Wel, wij willen opnieuw het tegendeel bewijzen.”

We vormen twee ploegen met 24 bekende Vilvoordenaars. De burgemeester, schepen Jo De Ro, twee dokters, de restauranthouder van Horse House, en de Luminor trekken onder meer hun ‘basketsloefen’ aan Pieter Jacobs en kapper Sven Corbeel

De basketbalmatch zal plaatsvinden in de sporthal op 30 november. “We gaan twee ploegen vormen met 24 bekende Vilvoordenaars. ‘De Vilvoordse Vedetten’ gaan ze heten. Daarbij twee politici: de burgemeester en schepen Jo De Ro. Daarnaast iemand van de politie, twee dokters, de restauranthouder van Horse House, en de Luminor, iemand van het stadspersoneel, de baas van de firma Ricoh, een kapper uit Peutie en ga zo maar door… Uiteraard spelen we zelf ook mee. We gaan echte referees voorzien en echte trainers.”

Goede doel

De bedoeling is dat het evenement over de tongen gaat en een leuke vibe creëert. “We willen 1.500 toeschouwers naar de sporthal halen. Die zullen allemaal een kaartje van 10 euro kopen en voor één van beide ploegen supporteren. Met de nodige ambiance uiteraard. Er zullen heel wat mooie prijzen te winnen zijn via sponsors. We willen 15.000 euro inzamelen en aan vier goede doelen schenken: de jeugd van basketbalclub Bavi, het Vilvoordse Sinterklaasfeest en ‘t Vosje en Homevil, respectievelijk een omnisportclub en een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.”

De sponsors stromen intussen al vlotjes toe. “Praktisch alle Vilvoordse zelfstandigen hebben toegezegd om ons te steunen. We gaan een boekje voorzien met daarin een plek voor iedereen die sponsort.”

Binnenkort worden de twee ploegen officieel voorgesteld. En dan kunnen de ‘Vilvoordse Vedetten’ alvast hun ‘basketsloefen’ aanbinden en volop beginnen trainen voor hun duel eind november.

Initiatiefnemers Sven Corbeel en Pieter Jacobs zijn zoals al aangehaald niet aan hun proefstuk toe. Er was niet alleen de Wereldbekerstraat bij het voorbije WK. Tijdens het WK in 2014 en het EK in 2016 maakten ze van de Guldenschaapstraat ook al een echt ‘Rode Duivelsstraat’ met behulp van kleurkrijt, tekeningen, lintjes en wimpels, ballonnen en vooral veel vlaggen aan de gevels van de woningen.