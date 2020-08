Vilvoordse strafpleiter Saïd Aboulakil bezorgd over reacties na problemen in Blankenberge: “Hopelijk worden jongeren niet strenger gestraft omdat het ‘Brusselse jongeren’ zijn”

Vilvoorde

Saïd Aboulakil is strafpleiter in Vilvoorde. Hij volgde met grote interesse de problemen in Blankenberge vorig weekend en de daaropvolgende reactie van de publieke opinie en verschillende politici. “Ik stel vast dat bepaalde politici oproepen om aan etnisch profilering te doen. Op politiek vlak kan je daar eventueel wel bij winnen maar in een democratische rechtstaat is dat not done”