Vilvoordse Spanjaarden vieren feest DBS

05 juni 2019

13u21 0 Vilvoorde Tijdens het komende Pinksterweekend wordt het park Drie Fonteinen opnieuw omgetoverd tot een bruisende fiesta tijdens de Fiesta Rociera. Gedurende twee dagen viert de Spaanse gemeenschap Pinksteren.

Uit de wijde omgeving komen mensen de zuiderse sfeer opsnuiven en genieten ze van de Spaanse keuken, flamencodansers en een Andalusische paardenshow. Zaterdag is er de traditionele mis om 12.30 uur in de grote kerk met de hulde aan de Heilige Maagd del Rocio. Een uur later vertrekt de stoet richting park. Daar kan je doorlopend genieten van flamenco- en zangoptredens, tapas, sangria en dj’s tot in de late uurtjes. Zondag gaat het feest vanaf 12.30 uur opnieuw van start met dezelfde ingrediënten.

De Fiesta Rociera is toe aan de 28ste editie en wordt georganiseerd door vzw CACD Peñarroya.