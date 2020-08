Vilvoordse scholen zijn (bijna) klaar voor 1 september: “We zullen alles de hele tijd evalueren, zodat snel kan geschakeld worden als dat moet” Margo Koekoekx

27 augustus 2020

16u47 2 Vilvoorde Ook de Vilvoordse scholen tellen af naar 1 september. Lerarenkorpsen staan te springen om weer les te kunnen geven. Maar er hangt ook wat spanning in de lucht. Sommige scholen verbouwen nog volop, bij andere kunnen de touwtjes weer wat losser. Is iedereen klaar voor 1 september in Vilvoorde? De algemene directeurs van scholenkoepels KOV en SCOOP hebben er alle vertrouwen in.

“Onze directeurs zijn allemaal van het optimistische type. Ze hebben hard gewerkt en nemen stuk voor stuk hun verantwoordelijkheid”, vertelt Johan Van Engelant, algemeen directeur bij KOV. “Ook wat code oranje betreft. Die voorbereidingen zijn genomen zodat een snelle omschakeling mogelijk is.” En die snelle omschakeling is inderdaad wat moet gebeuren wanneer we code geel ruilen voor oranje. “We moeten realistisch zijn. Die kans zit erin.” Dat beaamt ook schepen voor Onderwijs Jo De Ro (Open Vld): “Elke donderdag overleggen we over de cijfers en evalueren we of een overstap naar code oranje nodig is. Op vrijdag kunnen scholen dat dan communiceren. Vervolgens kunnen ze maandag starten met de aanpassingen. Het is absoluut nodig om alert te blijven en snel te handelen.”

Bij SCOOP lopen de voorbereidingen ook vlot. “We maken onze lessenroosters nu al zodat een omschakeling naar één op de twee weken les mogelijk is”, klinkt het bij Kurt Meeus. “De leerlingen zullen in het middelbaar het mondmasker op moeten houden tijdens de lessen. Als ze op de speelplaats voldoende afstand houden mag het even af. Verder hameren we enorm op het ventileren van de lokalen. Momenteel loopt nog een vergadering met onder andere het CLB in verband met de contacttracing, voor het geval een leerling of een leerkracht besmet raakt.”

Op zoek naar perspectief

Verder bracht de zomervakantie wat rust. “We kunnen nu met de juiste bril kijken. Voor de vakantie moest alles hals over kop. Maar toen had je wel perspectief. Tot aan de Paasvakantie dit, tot einde mei dat, we wisten dat we de zomervakantie zouden halen. Nu is er geen perspectief. Niemand weet wanneer alles weer normaal draait”, zegt Meeus.

Bij het Atheneum komt er naast alle maatregelen nog meer bij kijken. Zij zitten nog volop in verbouwingen. De speelplaats zal tegen 1 september wel af zijn. De gebouwen nog niet helemaal. “Dat wil zeggen dat de wandelstromen geregeld gaan wisselen, dat de ingang nu nog op de oude plek in de Leopoldstraat is en nog wijzigt in de loop van het schooljaar, dat er telkens aanpassingen zijn wat de evacuatieplannen betreft,... Onze verbouwingen in combinatie met de maatregelen: het vraagt wat extra aandacht.”

Wat bubbels betreft mag het allemaal veel losser ten opzichte van vorig schooljaar bij de basis- en kleuterscholen. Dat maakt het natuurlijk gemakkelijker hanteerbaar Jo De Ro

Bij code oranje geldt vooral in secundaire scholen een grote aanpassing. Zo mag er in dat scenario maar 50% van de leerlingen aanwezig zijn. Klassen worden aan lokalen gekoppeld. “Wanneer je één week een klas in een labo zet, kan daar diezelfde week geen andere klas les krijgen. Als je in turnzalen stoelen en banken zet om meer klassen een plek te bieden, dan kunnen daar geen L.O.-lessen meer doorgaan”, somt Van Engelant op. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Basisscholen

Wat kleuter- en basisscholen betreft lijkt de druk wat meer van de ketel te zijn. “Het verschil tussen code geel en oranje is daar veel kleiner”, zegt Jo De Ro. “Wat bubbels betreft mag het allemaal veel losser ten opzichte van vorig schooljaar. Dat maakt het natuurlijk gemakkelijker hanteerbaar.”