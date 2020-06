Vilvoordse oehoe overleden Margo Koekoekx

27 juni 2020

12u40 0 Vilvoorde De oehoe uit Vilvoorde is niet meer. Hij was besmet met trichomoniasis, een gekende duivenziekte die hij wellicht kreeg na het verorberen van de verschillende besmette duiven.

We volgden al even het wel en wee van de opvallende oehoe. Sinds vorig jaar werd hij geregeld op balustrades gespot. Een tijdje geleden werd de reuzenvogel binnengebracht bij het vogelopvangcentrum in Malderen maar de hulp kwam voor hem te laat.

“Als ‘t geel hem nog niet zover had aangetast was hij perfect behandelbaar geweest. Echter zagen we vleesmaden in zijn neusgat en zag de dierenarts dat de trichomoniasis al op zijn longen sloeg”, vertelt Marc Van de Voorde. “En uilen zijn daar zeer gevoelig aan. Hij was enorm verzwakt en we moesten hem voeden onder dwang om bij te komen. Moesten we hem enkele weken eerder onder onze vleugels gehad hebben, had hij er waarschijnlijk doorgekomen. De kans is ook groot dat hij zich toen pas zo makkelijk liet vangen net omdat hij zo verzwakt was.”

Op 15 juni werd het dier gevangen in de Guido Gezellestraat in Vilvoorde. Een week later heeft hij jammer genoeg het loodje gelegd.