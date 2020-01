Vilvoordse koffielovers kunnen vanaf april terecht bij Louis en Eva MKV

17 januari 2020

Vilvoorde is in blijde verwachting van - jawel - een koffiebar. Die zal uitgebaat worden door twee mensen met een hart voor Vilvoorde: Louis Philippe en Eva Vanden Broeck. De bar / coworking space zal huizen in het seventiespand op de hoek van de Langemolenstraat en de Bergstraat. Koffielovers kunnen er vanaf april terecht.

Eigenaars van het pand Lien Warmenbol en haar man Piet Van der Vliet wisten vanaf hun aankoop al wat ze met het pand wouden doen: “Een goede koffiebar, dat ontbreekt hier nog in Vilvoorde.” Daarnaast komen op de bovenverdieping verschillende vergaderlokalen om het een echte coworking space te maken. “We hebben met Louis en Eva de perfecte uitbaters gevonden.”