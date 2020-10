Vilvoordse cafés mogen open blijven, sportkantines moeten onvermijdelijk dicht: “Als enige in de rand de cafés sluiten heeft geen zin” Margo Koekoekx

08 oktober 2020

17u57 2 Vilvoorde Zolang er geen financiële steun is, mogen de Vilvoordse cafés open blijven, zo laat burgemeester Hans Bonte weten. Ze worden wel nauwlettend in de gaten gehouden wat het naleven van de coronamaatregelen betreft. De cafetaria's van sportverenigingen moeten wel dicht. Voor de restaurants versoepelen de maatregelen zelfs een beetje.

De cafés in Vilvoorde mogen dan toch open blijven. “Tot de barometer er is en er financiële hulpmiddelen voor handen zijn. Dan is het wel opportuun om de cafés te sluiten.” Dat vertelt Bonte na het doorlopen van drie crisisvergaderingen op donderdag. “De ravage om de cafés te sluiten zonder steunmaatregelen is niet te overzien. En als enkel wij de beslissing van Brussel volgen om te sluiten en zo het waterbedeffect te vermijden, Dan doen we het net onze buurgemeenten aan. Om die reden is het momenteel onwenselijk.”

Eigenlijk is sluiting noodzakelijk als je enkel naar volksgezondheid kijkt Hans Bonte

Verder is het voor Bonte wel duidelijk dat sluiting wat volksgezondheid betreft eigenlijk een sluiting de juiste beslissing is en dat zowel hij als de gouverneur en burgemeesters uit andere randgemeenten dan ook aandringen om de nu al befaamde coronabarometer samen met de nodige financiële steun op punt te zetten. “Desnoods doen we een beroep op het randfonds?”, stelt Bonte. “Dat bestaat ongeveer twee jaar sinds deze regering. Ben Weyts heeft dat opgericht en jaarlijks is daar drie miljoen euro beschikbaar. Bij mijn weten is daar momenteel nog niet veel uit.”

Het is duidelijk dat de balans moeilijk te maken is. Er ging veel aandacht naar het afwegen van de gezondheidsrisico’s en de gevolgen van de financiële schade, die ook tot gezondheidsrisico’s kan leiden. Zonder de financiële steun is dit de enige optie na beraad met alle actoren, medeburgemeesters en de provinciegouverneur.

Twijfelen is sluiten

Nu wil de burgemeester volledig focussen op het handhaven van de nieuwe maatregelen. Maximum met vier op café en dicht om 23 uur stipt. “De restaurants mogen opnieuw open blijven tot 1 uur, maar mogen na 23 uur geen nieuwe klanten binnen laten.”

“Onze politiediensten beloofden dat ze gaat lukken om dit te handhaven. Al schakelen ze wel extra mensen in. Ze halen mensen uit vakantie en dergelijke. Houden uitbaters zich niet aan regels? Dan leggen we een sluiting op, zonder pardon. We kunnen ons geen uitschuivers permitteren”, zegt hij standvastig.

Donderdag was er nog een fikse stijging in het aantal besmettingen. Ook al steeg het aantal besmettingen de afgelopen dagen naar 15 tot 17 per dag, donderdag testten 35 Vilvoordenaars positief. Het is hierbij nog steeds moeilijk om de kip van het ei te onderscheiden, maar de link met Brussel is er nog steeds. Intussen dringt het virus steeds meer sectoren binnen. “Sinds 1 september zaten al 37 klassen in quarantaine. Momenteel zijn dat er 18. We moeten het onderwijs en de zorgsector koste wat kost beschermen. Eén van de secundaire scholen schakelde deze week zelf al over op afstandsonderwijs. Het wordt steeds moeilijker om bij te houden welke klassen welke leerstof al gezien hebben of achterop hinken”, klinkt het bezorgd.

Verder zijn al twee medewerkers van wzc Filfurdo positief getest, dat is bij hun bewoners niet het geval. Bij de Stichel in Koningslo zijn er zowel bewoners als medewerkers besmet. En ook twee onthaalouders moeten de deur noodgedwongen gesloten houden voor hun kindjes. Eén onthaalouder in het centrum en eentje in het Faubourg.

Cafetaria’s dicht

Daarnaast krijgen sommige sportverenigingen het lastig. Zo was al bekend dat er besmettingen waren binnen de boxclub, maar intussen staan al meerdere clubs op het lijstje. Al is er niet echt een link tussen locaties of het soort sport. Dat blijft tasten in het duister. “Wel beslissen we om de sportkantines dicht te houden. Iets drinken in de cafetaria is nu niet wenselijk.”