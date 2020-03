Vilvoords noodziekenhuis in volle opbouw: “Dag en nacht werken om tegen einde van de week klaar te zijn” JCV

23 maart 2020

17u19 7 Vilvoorde Het noodziekenhuis dat de Stad Vilvoorde en haar partners inrichten in het voormalige Van Helmontziekenhuis moet tegen het einde van de week klaar zijn. Dat moet zowel de huisartsen als het AZ Jan Portaels ontlasten. Daarvoor moet het voormalige ziekenhuis eerst wel grondig verbouwd worden.

Het speciale centrum wordt gebouwd in het voormalige Van Helmontziekenhuis. “Momenteel wordt er met man en macht gewerkt aan het in orde zetten van dit ziekenhuis en personeel en materiaal bijeengezocht”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Het is een gigantische uitdaging maar ik denk dat we eind deze week de eerste patiënten zullen kunnen ontvangen. Ik doe ook een oproep aan eender wie om spullen te doneren die we zullen kunnen gebruiken in dit ziekenhuis.”

Het Van Helmontziekenhuis in de Vaartstraat staat al jaren leeg en werd onder meer door de brandweer gebruikt voor bepaalde oefeningen. “In het gebouw is heel veel kapot. De berg werk is dan ook enorm: gas elektriciteit, de inrichting, internet… Alles moet in orde gezet worden”, zegt Bonte. “Dit komt voort uit een Vlaamse richtlijn aan de zorgraden om voor bijkomende ziekenhuiscapaciteit te zorgen. Toen ik die voor het eerst zag, dacht ik dat dit onmogelijk was. Denk maar aan al de normen waaraan een ziekenhuis moet voldoen. Gelukkig kunnen we voor de coördinatie rekenen op oud-ambtenaar Geert Gijs, die ervaring heeft bij onder meer B-Fast. De bedoeling is dat ook andere zorgregio’s lessen trekken uit de aanpak van dit project. ”

‘Bedden beschikbaar houden’

In Van Helmont moet een schakelzorgcentrum komen. Dat moet zowel de huisartsen als het AZ Jan Portaels ontlasten. “Mensen die niet ziek genoeg zijn om doorverwezen te worden naar AZ Jan Portaels, maar té ziek zijn om thuis te blijven, kunnen hier terecht”, zo laat de Bonte weten. “Het is immers cruciaal om zoveel mogelijk bedden beschikbaar te houden voor de meest ernstige zieken in AZ Jan Portaels zelf.”

In cultuurcentrum Het Bolwerk opende vorige week dinsdag ook al een tijdelijk medisch centrum. Dat is een samenwerking tussen de stad, het AZ Jan Portaels, de huisartsenkring Harno en andere partijen in de Noordrand.Wie klachten heeft die verband houden met corona kan daar terecht. Het centrum staat open voor alle patiënten uit Vilvoorde en de ruime omgeving. Het tijdelijk medisch centrum moet de impact van het aantal patiënten beperken voor de werking van huisartsen en van het AZ Jan Portaels. Al meer dan 140 mensen maakten van het centrum gebruik.