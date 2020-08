Vilvoordenaren worden nieuwe koningsparen aan muur Margo Koekoekx

21 augustus 2020

18u24 0 Vilvoorde De stad Vilvoorde liet alle portretten van de koningsparen -met uitzondering van het huidige- uit de feestzaal verwijderen. Tijd voor een nieuwe invulling. Na wat denken kwamen ze met een fris idee. ‘Waarom niet onze eigen burgers aan de muur hangen?’

Fotografe Trudy Kazangu verzamelt momenteel zoveel mogelijk Vilvoordenaars voor de lens om zes fotocollages te creëren. Die zullen de diversiteit van de Vilvoordse samenleving weerspiegelen. “Zo straalt de stadsfeestzaal van Vilvoorde binnenkort uit dat iedereen welkom is, ongeacht afkomst”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Slechts een deel van de mensen hun gezicht komt in de collage voor. Het zal een leuke uitdaging zijn om jezelf of anderen erin terug te vinden. De shoots gaan door in CC Het Bolwerk.

Er liggen nog drie data vast. Inschrijven is wel nodig, dat kan via deze website.