Vilvoordenaar riskeert vijf jaar voor verkrachting van liftende studente Stephanie Romans

29 juli 2020

17u51 0 Vilvoorde Een man (22) uit Vilvoorde riskeert vijf jaar cel voor de verkrachting van een Nederlandse studente. De beklaagde Y.O. gaf de jonge vrouw en een vriend een lift naar een bankautomaat. Toen de vriend uitstapte, reed O. weg met het meisje en verkrachtte haar. De politie vond het slachtoffer terug omdat ze erin slaagde haar locatie te delen met vrienden via de smartphone

De feiten vonden plaats in de nacht van 2 op 3 maart 2020, toen de Nederlandse studente met een groep vrienden op stap was in Brussel. Toen de rekening betaald moest worden, ging het meisje met een vriend op zoek naar een bankautomaat. Ze zochten een lift en werden opgepikt door de 22-jarige man uit Vilvoorde.

Die bracht het tweetal naar een bankautomaat, maar toen de Nederlandse man was uitgestapt, gaf de Vilvoordenaar plots gas en reed er met het meisje vandoor. De man bracht haar naar Vilvoorde, waar hij tweemaal betrekkingen met haar had, in zijn wagen.

De agenten troffen haar aan in een steegje in Vilvoorde, volledig in shock Parket Halle-Vilvoorde

Steegje

“Haar vriend was intussen in paniek naar een politiecommissariaat gerend en had daar aangifte gedaan”, zei de procureur. “Tijdens de dolle rit en terwijl de verdachte met haar bezig was, kon het meisje sms-berichten sturen en bellen naar haar vrienden. Die hoorden dat ze duidelijk pijn leed. Ze kon ook haar locatiegegevens activeren, zodat de politie haar kon opsporen. De agenten troffen haar aan in een steegje in Vilvoorde, volledig in shock.”

Volgens het meisje was haar aanrander er nauwelijks tien minuten voor de aankomst van de politie vandoor gegaan. De man kon enkele uren later opgepakt worden, maar ontkende dat hij het meisje had verkracht.

Open autodeuren

Volgens de twintiger was het geen verkrachting. “Het was zij die in de auto avances begon te maken en hem vroeg door te rijden aan de bankautomaat”, pleitte zijn advocaat woensdag. “Hij heeft haar aan die bankautomaat niet verhinderd uit te stappen en heeft geen enkel signaal gekregen dat zij niet akkoord was met wat er gebeurde. Hij heeft ook haar gsm niet afgenomen, om te verhinderen dat ze hulp zou vragen. Integendeel, zijn gsm-nummer staat in haar gsm en dat kan hij er niet zelf hebben ingevoerd.”

Volgens het parket bewijzen de camerabeelden aan de bank dat de man met open autodeuren was weggescheurd aan de bank en valt uit de sms’en van het meisje duidelijk af te leiden dat ze niet akkoord was met de seksuele betrekkingen. Het parket tilde zeer zwaar aan de feiten en eiste een gevangenisstraf van vijf jaar.