Vilvoorde zoekt vrijwilligers voor project Boekenstoet Margo Koekoekx

03 oktober 2019

Boekenstoet was een succes en daarom lanceert de stad Vilvoorde het project nog een keer. Boekenstoet staat in het teken van voorlezen aan kinderen tussen 4 en 9 jaar oud, die anderstalig en of sociaal zwak zijn.

Ben jij ouder dan 16 en heb je een passie voor boeken? Dan is het misschien fijn om mee in dit project te stappen. Vilvoorde zoekt 15 vrijwilligers die het zien zitten om 10 keer voor te lezen bij een gezin thuis en één keer een andere activiteit, zoals de bib bezoeken, te ondernemen. Wat krijg je ervoor in de plaats? Een vrijwilligersvergoeding, 1 jaar lidmaatschap bij de Bib, ondersteuning en een voorbereidende workshop.

Inschrijven? Neem contact op met de dienst Gelijke Kansen via het nummer 02 255 79 33 of via mail naar dagmar.bicque@vilvoorde.be.

De voorbereidende workshop én het startfeest vinden plaats op 11 januari 2020.