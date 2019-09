Vilvoorde zet in op creatief aanbod voor jongeren Margo Koekoekx

16 september 2019

15u10 0 Vilvoorde Van gitaar leren spelen tot rappen, het kan allemaal. “In het najaar hebben we gekozen om in te zetten op leuke, educatieve activiteiten. Jongeren zijn steeds op zoek naar uitdaging. Door ook te kiezen voor een educatief luik willen we het aangename aan het nuttige koppelen. Het feit dat Vilvoorde een bijzonder groot aantal kinderen en jongeren telt, verplicht ons om het aanbod naar tieners fors te verbreden” vertelt Vilvoordse schepen van cultuur Moad El Boudaati.

Komende maanden gaan er tal van cursussen en workshops van start. We lijsten ze hieronder even voor je op

Wil je graag leren vloggen of andere filmpjes maken dan is de cursus Crash Course wellicht iets voor jou. In samenwerking met Villa Basta wordt een lessenreeks georganiseerd waarin je leert omgaan met de camera op allerlei manieren. Heb jij zin om de wondere wereld rond filmen te ontdekken? Kan jij als geen ander leuke filmpjes maken? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

De tienerwerking B Chill in het centrum van onze stad en Teen Spirit in Houtem starten begin oktober met instuif-activiteiten zoals Playstation, pingpong, kickeren, voetballen en spelletjes spelen.

Ben je tussen 10 en 16 jaar oud? Wil je gitaar leren spelen op je eigen niveau? Dan kan dat in Studio M2 . De lessen starten op woensdag 25 september. Neem zeker een kijkje op de website.

Last but not least heb je nog de zwerfkeet. Dit is een mobiele opnamestudio die dit najaar op regelmatige basis naar Vilvoorde komt. Het project, beheerd door Graffiti vzw uit Gent, gaat op zoek naar lokaal talent dat zich wil ontplooien rond de Urban Culture. Ben je rapper, producer, poëet, … aarzel dan niet om eens langs te gaan op één van de beschikbare momenten. Meer informatie kan je verkrijgen via de website van stad Vilvoorde.