Vilvoorde zegt ‘neen’ tegen plastic op Vilvoordse markt Margo Koekoekx

25 februari 2020

14u35 0 Vilvoorde Stad Vilvoorde doet een warme oproep aan haar inwoners en marktbezoekers om eigen potjes en herbruikbare zakjes mee te nemen naar de markt. “De marktkramers kijken er lang niet meer van op als je je herbruikbare potjes geeft om je koopwaar in te doen”, zegt Didier Cortois (Open Vld), schepen voor economie.

Ook schepen voor Duurzaamheid Tine Paredis (CD&V) spoort de marktbezoekers nog extra aan. “Plastic zakjes zijn enkel nog tegen betaling te verkrijgen. We willen de mensen blijven aansporen om over te schakelen op herbruikbare zakjes!”, aldus Paredis.

Twee keer per jaar deelt stad Vilvoorde gratis linnen shoppers uit op de markt. De volgende keer zal tijdens één van de marktsessies tijdens de Troostkermis zijn. “Die zien we al terugkeren op de markt en daar zijn we zeker blij om”, klinkt het bij Cortois.