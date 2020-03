Vilvoorde wapent zich tegen verwachte piek in coronagevallen: “Doe ook thuis normaal. Elke patiënt is een patiënt teveel” Wouter Hertogs

21 maart 2020

20u13 0 Vilvoorde Om de aankomende piek in coronabesmettingen de baas te kunnen hebben er in Vilvoorde enkele verschuivingen plaatsgevonden. In het AZ Jan Portaels is de spoedafdeling omwille van de coronaproblematiek verhuisd. Eerder raakte al bekend dat er in de stad een noodziekenhuis voor niet-urgente coronapatiënten opgericht. die niet ziek genoeg zijn om naar het AZ Jan Portaels doorverwezen te worden, maar wel extra medische zorgen nodig hebben.

Al geruime tijd heeft het ziekenhuis een kleine, ietwat aftandse spoedafdeling. Ernaast stond echter een ruimte leeg; Gezien de huidige crisistijden was het momentum aanwezig om in sneltempo de spoedafdeling een upgrade te geven. “We beseffen dat alles zo snel mogelijk in orde moet zijn. Eind deze week en volgend weekend verwacht ik -mede door de Lockdownfeestjes van een week geleden- een piek in besmettingen”, klinkt het bij hoofdarts Tom Schmitz. Door deze veranderingen zal de spoedafdeling drie keer zoveel capaciteit krijgen. Er komt een nieuwe ingang met onthaalruimte. Vervolgens zijn er twee gangen. Eén voor gewone patiënten die met pakweg een beenbreuk binnengebracht worden, een andere gang voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Voor hen worden een aantal kamers ontworpen, waar ze verblijven terwijl er wordt uitgemaakt welke behandeling ze moeten krijgen.

Betere scheiding

Van levensbelang is de betere scheiding tussen de coronapatiënten en andere patiënten. Door middel van een sluis wordt de corona-afdeling hermetisch afgesloten. Bovendien is er ook meer comfort voor patiënten. “Ik hoop dat de mensen beseffen dat ze het ook thuis best rustig aan doen. Elke patiënt met een beenbreuk na een klusje in huis of een alcoholvergiftiging na thuis teveel alcohol gedronken te hebben is een patiënt teveel in deze coronatijden”, benadrukt de arts. In het AZ is de voorbije 24 uur één nieuwe bevestigde corona-patiënt opgenomen. Er zijn de laatste 24 uur wel zes nieuwe patiënten opgenomen op de corona-afdeling waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn. Dat brengt het totaal op negen.

CC Bolwerk

Eerder raakte al bekend dat de stad Vilvoorde volgende week samen met heel wat gezondheidspartners een schakelzorgcentrum of noodziekenhuis opent. Dat komt op de site van het voormalige Van Helmont ziekenhuis aan de Vaartstraat. Ook dit noodziekenhuis, net als de ‘nieuwe’ spoedafdeling komt er als voorbereiding op een piek aan coronapatiënten. Wie niet ziek genoeg is om naar het echte ziekenhuis te gaan, maar té ziek is om thuis te blijven, kan er verzorging krijgen. In CC Bolwerk opende de stad begin deze week nog samen met een resem partners een tijdelijk medisch centrum, om zo mogelijk besmette coronapatiënten in eerste instantie weg te houden van de huisartsen en ziekenhuizen. De voorbije week kwamen meer dan 140 patiënten op consultatie in het tijdelijk medisch centrum.