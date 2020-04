Vilvoorde verzamelt laptops en tablets

voor leerlingen die er geen hebben Margo Koekoekx

17 april 2020

17u25 0 Vilvoorde Niet alle kinderen beschikken thuis over een laptop of computer. Het is echter hét middel om te participeren bij online lessen op afstand. Na de paasvakantie starten heel wat scholen met virtuele lessen waarin nieuw lesmateriaal aan bod komt. Stad Vilvoorde roept daarom op om werkende laptops en tablets in te leveren. Deze krijgen een opfrisbeurt door vrijwilligers met ICT kennis.

Heb jij thuis een laptop of tablet die het nog doet maar die je niet meer nodig hebt? Of je hebt een exemplaar dat je tijdelijk kan missen? Neem dan contact op met Vilvoorde helpt. Zij zamelen laptops in voor leerlingen die er thuis geen hebben, en er wel een nodig hebben om de lessen na de paasvakantie te kunnen volgen, die virtueel gegeven zullen worden wegens de maatregelen rond het coronavirus.

“We willen vermijden dat kwetsbare leerlingen een leerachterstand oplopen, omdat ze niet over een computer beschikken om thuis voor school te werken”, vertelt burgemeester Hans Bonte. “Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ook in crisistijd, en ongeacht de portemonnee van hun ouders.”

Internetproviders

Verschillende internetproviders zoals Telenet en Proximus droegen al een steentje bij. Zij verstrekten inlogcodes aan gemeenten, OCMW’s, scholen of erkende jeugdorganisaties voor leerlingen zonder internettoegang. Afstandsonderwijs zonder internet is namelijk ondenkbaar.

Wil je helpen? Stuur dan een bericht naar vilvoorde.helpt@vilvoorde.be of bel naar

0492/18.75.55.