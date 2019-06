Vilvoorde toont groot hart voor Maikel WHW

30 juni 2019

21u08 0 Vilvoorde Tientallen mensen zijn gisteren komen opdagen op de benefietfuif voor de 18-jarige kankerpatiënt Maikel Van Eylen, die begin mei terminaal werd verklaard.

Maikel lijdt sinds begin 2018 aan een agressieve kanker, dit weerhield hem er niet van om in de politiek te stappen. Geruime tijd leek het de goede kant op te gaan, maar nu zijn de gezwellen terug. Een nieuwe chemokuur zou volgens de dokters niet meer helpen. Een aantal Vilvoordenaars besloten hun goed hart te tonen en organiseerden een benefietfuif om hem en zijn alleenstaande mama Tania een hart onder de riem te steken. Vanaf 14 uur verzamelden de mensen in de feestzaal van café A l’Aise in Peutie voor een gezellige benefietfuif plaats met live optredens van Micky Bronson en Nancy Randell.