Vilvoorde promoot Fuifbeleid Margo Koekoekx

23 oktober 2019

07u00 0 Vilvoorde Vilvoorde heeft een fuifbeleid en biedt eigenlijk veel ondersteuning aan verenigingen die een evenement willen organiseren. Helaas is dat nog niet voldoende geweten en daar wil schepen van jeugd en cultuur Moad El Boudaati iets aan doen.

Tijdens de gemeenteraad van Vilvoorde was er een interpellatie van Thomas De Mey (Open vld) aan El Boudaati (sp.a).

Het uitgaansleven in Vilvoorde moet een boost krijgen! Moad EL Boudaati

Het antwoord is duidelijk. El Boudaati wil niets liever dan verschillende faciliteiten aan te bieden aan de verenigingen. En dat zijn er wel wat. “We hebben bijvoorbeeld een fuifkoffer. Die is gratis uit te lenen bij de stad en bevat onder andere oordopjes en een geluidsmeter. Ook kunnen verenigingen rekenen op onze security subsidies. O.b.v. de factuur betalen wij een heel groot deel terug. Zo kunnen verenigingen verzekerd zijn van een professionele beveiliging voor hun evenement.”

Wat logistiek betreft heeft de stad ook wat te bieden. De stad heeft een uitleendienst waar podiumelementen en geluidsinstallaties te verkrijgen zijn. Dat kan eenmalig gratis en verder aan verlaagd tarief voor verenigingen om het aantrekkelijk te maken. “Op die manier proberen we ook financieel te ondersteunen”, vult Moad aan.

Begeleiding

“We willen verenigingen en zeker de jongeren met weinig ervaring zo goed mogelijk op weg helpen. Ze mogen altijd aankloppen bij mij voor hulp. Wanneer ze niet weten hoe een evenement te organiseren of voor logistieke en financiële ondersteuning.” Ook de locatie is een post waar El Boudaati graag wil helpen. Het Ruiterijcomplex in drie Fonteinen en een loods op de Asiat-site zijn voorbeelden van zalen in Vilvoorde die beschikbaar zijn. “Zelfs als een startende vereniging geen groot startbudget heeft om een eerste event te organiseren, we kunnen samen bekijken wat de mogelijkheden zijn”, klinkt het. “Het uitgaansleven in Vilvoorde moet een boost krijgen!”

Herbruikbare bekers

Momenteel bekijkt stad Vilvoorde naar de aankoop van herbruikbare bekers. Nu is het nog offertes vergelijken geblazen. Daarna worden er enkele duizenden besteld. Ook deze zullen onderdeel uitmaken van de uitleendienst van Vilvoorde.