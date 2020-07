Vilvoorde ontvangt trouwers in grote feestzaal van stadhuis Margo Koekoekx

02 juli 2020

11u51 0 Vilvoorde Vanaf 1 juli kunnen trouwers opnieuw in een wat grotere kring hun trouw bezegelen. Er mogen namelijk weer groepen van 50 personen ontvangen worden in één grote ruimte als de afstand gegarandeerd kan worden. Dat doen ze in de grote feestzaal van het stadhuis.

Schepen Katrien Vaes (Open Vld) is blij dat ze opnieuw wat meer lachende gezichten kan ontvangen bij de huwelijken. “We mogen met maximum 50 personen in een zaal. Normaal is dat het geval in de trouwzaal. Al gaat dat nu niet omdat we daar onvoldoende afstand kunnen houden. We verhuisden dus naar de grote feestzaal. Daar kan dat immers wel”, zegt ze opgetogen. “Het is eens wat anders.”

De eerste huwelijksvoltrekking is al achter de rug, er staan er nog een paar op het programma. “Voor juli valt het nog mee. Het is nog maar recent duidelijk dat mensen met weer wat meer familie en vrienden rond hen kunnen trouwen. Augustus is een ander paar mouwen. Die maand zal heel wat drukker zijn!”