Vilvoorde moet tegen de lente 16.000 bomen rijker zijn JCV

06 februari 2020

13u57 1 Vilvoorde De Stad Vilvoorde en het Agentschap Natuur en Bos willen nog voor het einde van de maand zes hectare aan extra bos aanplanten. Dat komt neet op een 16.000 bomen. HJet grootste deel daarvan komt er bij neen uitbreiding van het Houtembos.

De extra bomen komen er vooral op een gebiooed van 4,8 hectare dat door nde Stad aan hetr Agentschap Natuur en Bos (ANB) ter beschikking wordt gesteld om het Houtembos verder uit te breiden. “Als we genoeg neuzen in de zelfde richting krijgen, hopen we zelfs Houtembos te verbinden met Peutiebos, Floordambos aan de zuidkant en de bossen aan het Rubenskasteel aan de noordkant met zowel natuurlijke als extra recreatieve verbindingen”, zegt boswachter Wouter Huygens.

In het aantal te planten bomen zit ook de opstart van het nieuw geboortebos op een voormalig maïsveld tussen de Poststraat en de Koning Boudewijnlaan. Daar werden in november al 400 lindes, kersenbomen, eiken en beuken geplant.

Voor het plantseizoen van volgende winter hoopt de stad opnieuw zes hectare te kunnen aanplanten. “Onze stadsrandbossen doen het goed, onder andere dankzij de gevoelige uitbreidingen in het Houtembos”, zegt schepen voor en natuur Barbara de Bakker (Groen). Maar met stadsrandbossen alleen komen we er niet. We kijken ook naar het stadsweefsel zelf. Vilvoorde heeft zeer veel verharding en daar moeten we iets aan doen. De grootste uitdaging blijft het vinden van gronden. Daarvoor willen we niet alleen samenwerken met Vlaanderen en de provincie, maar ook met bedrijven en bewoners.”