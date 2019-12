Vilvoorde maakt zich op voor eindejaarsevents: spiegeltent Victoria in opbouw MKV

12 december 2019

14u37 0 Vilvoorde De Vilvoordenaars maken zich stilaan op voor het jaarlijks terugkerend event Winters Vilvoorde. Op de Grote Markt klonken donderdagochtend alvast de geluiden van stellingen en planken die versjouwd werden voor de opbouw van de traditionele spiegeltent Victoria.

Volgende week vrijdag, 20 december, wordt de aftrap gegeven van het eindejaarsevent met het retro swingfeest Radio Modern in de spiegeltent op de Grote Markt. Die spiegeltent Victoria wordt op dit moment opgebouwd. Twee weken lang zullen er leuke evenementen en initiatieven in huizen. Zo zal er onder meer een tirolerparty en binnenspeeldag plaatvinden. Op zondag 5 januari worden de festiviteiten in de spiegeltent afgesloten met een nieuwjaarsreceptie voor de bevolking.

Voor het volledige programma kan je terecht op: www.vilvoorde.be/wintersvilvoorde.