Vilvoorde liep vrijdagavond helemaal warm voor nieuw bier Pjeirefretter Cacao tijdens opening Winterpop up MKV

30 november 2019

10u13 0 Vilvoorde De deuren van de winterpop up van Pjeirefretter zijn geopend verklaard. Vrijdagavond vanaf 18u liep de zaak vol met mensen die benieuwd waren naar het nieuwe bier PJF Cacao ook het vestimentaire nieuwtje met name de PJF kousen gingen vlotjes over de toog.

De mensen kwamen, proefden en zagen dat het goed was. “Ik ben fan. Het is vernieuwend en speciaal”, zegt Tessa De Kerf (27). Haar vriend Dylan Bermudez (26) vindt het dan weer net iets meer voor vrouwen. “Het is een lekker biertje, al denk ik dat het vooral bij de dames in de smaak zal vallen. Ik blijf genieten van hun eerste PJF.” Ook Tine Paredis en Jens Leen van PJF zelf delen die mening. Met de toetsen van framboos en cacao verwonderd dat eigenlijk niet echt. Lekker fruit en het product dat de basis is voor chocolade. Welke vrouw wil dat nu niet? Al moet het gezegd zijn: ook bij de mannen lijkt het rode goedje vlotjes over de tongen te lopen.

De muzikale vibes werden verzorgd door verschillende DJ’s en de afterparty liep bijgevolg tot na middernacht door.

Wie wat meer te weten wil komen over het bier: klik hier voor een filmpje waarin ze alles over PJF Cacao uit de doeken doen. Voor meer informatie over de winterpop up neem je best een kijkje op de website of Facebookpagina.