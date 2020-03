Vilvoorde lanceert vrijwilligerscentrale: “Sterkte zit in het bundelen van kracht” Margo Koekoekx

20 maart 2020

05u23 2 Vilvoorde Stad Vilvoorde merkte dat veel mensen nood hebben aan hulp, maar dat ook talloze mensen zich aanbieden om te helpen. Om dit alles te centraliseren, lanceert het vanaf vrijdag 20 maart een vrijwilligerscentrale.

“Het is hartverwarmend om te zien dat dit ondanks de moeilijke omstandigheden op heel wat plaatsen spontaan gebeurt. We moeten er echter voor zorgen dat dit voor iedereen veilig verloopt en binnen de afgekondigde spelregels. Safety first dus”, zegt burgemeester Hans Bonte (Sp.a). De stad richt daarom een vrijwilligerscentrale op en zoekt helpende handen om extra diensten te organiseren voor senioren en andere risicogroepen die dreigen geïsoleerd te raken. Via de centrale wil de stad hulpvragen en -aanbiedingen op elkaar afstemmen om zoveel mogelijk Vilvoordenaars te helpen. De stad wil bovendien vragen extra alert te zijn voor mensen met noden in onze stad. Ga mee op zoek naar mensen die hulp nodig hebben. Je kunt het online formulier ook invullen voor een hulpvraag van iemand anders die hulp nodig heeft.

Samenhorigheid boven

Heb je hulp nodig? Dan kun je je registreren op verschillende manieren. Via een online formulier, met een mailtje naar vilvoorde.helpt@vilvoorde.be of op 02/255.46.65. Wil je hulp aanbieden? Dan kan dat op verschillende manieren. Met een briefje in de bus voor je naaste buren en familie waarop je aanduidt wat je voor hen kunt betekenen of registreer je om wat meer hulp te bieden op de website of op 02/255.46.65. Ook voor kinderen en mensen die tot een risicogroep behoren, zijn er mogelijkheden. Je kunt als vrijwilliger zelfs verzekerd worden. Meer info op www.vilvoorde.be. Iedereen die algemene vragen heeft over het coronavirus, kan contact opnemen via het centraal nummer 0800/14.689 van de overheid.