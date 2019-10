Vilvoorde krijgt komende vijf jaar 7,1 miljoen euro van Vlaanderen, maar zag liever 50 miljoen haar richting uitkomen: “We hebben dringend die erkenning als centrumstad nodig” Margo Koekoekx

03 oktober 2019

12u06 0 Vilvoorde Vilvoorde krijgt de komende vijf jaar 7,1 miljoen euro van de Vlaamse regering, maar de stad zelf zag liever 50 miljoen haar richting uitkomen. Daarop heeft Vilvoorde recht wanneer de stad erkend wordt als centrumstad, maar dat is nog steeds niet het geval. Hans Bonte (sp.a) reageert dan ook enigszins verontwaardigd.

Vilvoorde krijgt 7,1 miljoen euro van de 56 miljoen die over 35 gemeenten verspreid worden. Dat is de 1,5 miljoen steun die de stad elk jaar krijgt op een termijn van vijf jaar. Hoewel dat elke vorm van financiële steun welkom is, is burgemeester Hans Bonte teleurgesteld. “Ondanks dat wij de snelst groeiende stad van Vlaanderen zijn, wij te maken krijgen met de grootste diversiteit én het grootste aandeel kinderen hebben in onze stad, heeft de Vlaamse regering het opnieuw nagelaten om ons te erkennen als centrumstad.” Tot nu toe is enkel Leuven erkend als centrumstad in Vlaams-Brabant en dat moet anders. Dat vindt niet enkel Bonte, maar delen ook de burgemeesters van Halle-Vilvoorde en het provincie bestuur van Vlaams-Brabant met hem.

Ondanks dat wij de snelst groeiende stad van Vlaanderen zijn, heeft de Vlaamse regering het opnieuw nagelaten om ons te erkennen als centrumstad Hans Bonte

Elk jaar een nieuwe school

Als Vilvoorde erkend zou worden als centrumstad wil dat zeggen dat ze jaarlijks 10 miljoen euro zou krijgen in plaats van de huidige 1,5 miljoen. “Het is alvast goed dat die extra ondersteuning doorloopt. We hebben die 1,5 miljoen euro meer dan nodig”, klinkt het bij Bonte. “Op elk vlak voldoen wij aan de eisen om erkend te worden. We staan voor zoveel uitdagingen op vlak van milieu, onderwijs, sportinfrastructuur, sociale noden, mobiliteit,... Om maar één voorbeeld te geven: elk jaar zijn er 450 nieuwe inwoners in Vilvoorde onder de 18 jaar. Om goed te zijn, zouden we elk jaar één nieuwe school moeten openen om aan de noden te kunnen voldoen. Maar een nieuwe school bouwen kost zo’n 10 jaar tijd en handenvol geld. Dit is voor ons een compleet onmogelijke opdracht.” Volgens Bonte geldt hetzelfde voor de sportinfrastructuur, verkeersveiligheid en zoveel meer. “Wij staan als stad voor gigantische uitdagingen en zijn ons aan het vastrijden omdat er te weinig middelen zijn om aan de noden, waar we als stad dagelijks mee geconfronteerd worden, te voldoen”, zegt burgemeester Bonte.

Wat met budgettering

Volgens Bonte is bevoegd Minister voor de Vlaamse rand Ben Weyts (N-VA) zich zeer bewust van het probleem. “Langs hun kant klinkt het als ‘Kijk eens wat wij doen voor Vilvoorde’. In dat licht krijg ik het zuur op mijn maag! Die erkenning als centrumstad, dat is wat Vilvoorde nodig heeft.”

Alle gemeenten zijn momenteel bezig met hun budgetteringsplannen voor de komende jaren. In Vilvoorde staat het investeringsplan bijna op punt. De 7 miljoen van de Vlaanderen zijn opgenomen in de algemene pot. Van daaruit wordt er geïnvesteerd in scholen, sportinfrastructuur, en verkeersveilige maatregelen waaronder het herinrichten van schoolomgevingen.