Vilvoorde kampt met stijgend aantal fietsdiefstallen en investeert in vier extra camera’s MKV

05 november 2019

15u19 0 Vilvoorde Vilvoorde kampt met een stijgend aantal fietsdiefstallen, en investeert daarom in vier nieuwe bewakingscamera's. Die zullen eind 2019 of begin 2020 geïnstalleerd worden in de buurt van het station aan de fietsenstallingen en in de omliggende straten. De kostprijs van de camera’s bedraagt ruim 100.000 euro.

Politiezone Vima heeft op Vilvoords grondgebied al 14 camera’s hangen, en daar komen binnenkort vier nieuwe bij. Die zullen opgesteld worden in de buurt van het station aan de fietsstallingen, op het Portaelsplein en aan de Koepoortstraat. “We zitten met een stijging in het aantal fietsdiefstallen en willen hierop inzetten”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Wekelijks krijgt de politie meldingen binnen over gestolen fietsen en we gaan ervan uit dat niet iedereen ook daadwerkelijk aangifte doet. Het aantal diefstallen ligt in werkelijkheid dus nog hoger.”

Extra beveiligde fietsenstallingen

Er is een gesloten fietsenstalling, maar zelfs daar worden soms fietsen gestolen. Camera’s moeten soelaas bieden. “Er komen ook extra fietsenstallingen aan zowel de achterzijde als vooraan aan het station. Jammer genoeg wordt dat nog uitgesteld omdat daar nog een werf komt voor de vernieuwing van het station.”