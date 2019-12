Vilvoorde investeert 12,7 miljoen in milieu en mobiliteit Uitbreiding zone 30 en creëren van tiny forests staan op meerjarenplan MKV

18 december 2019

14u21 6 Vilvoorde Tijdens de gemeenteraad van dinsdag lag het meerjarenplan op tafel. Twee onderdelen die in het oog springen zijn mobiliteit en milieu en daar is Groen heel tevreden mee. Schepen Barbara De Bakker laat weten dat de komende zes jaar 7,5 miljoen naar mobiliteit gaat en 5,2 miljoen naar milieu.

“We willen een soort fifty-fiftywerking tussen autogebruik en duurzame mobiliteit. Dat zal onze stad leefbaarder en veiliger maken en de lucht gezonder”, vertelt Barbara De Bakker. Daarbij willen ze vervoer vooral duurzaam en openbaar maken. Denk aan autodelen, de ringtrambus, de omgeving aantrekkelijker maken voor fietsers, etc.

Zone 30 moet uitbreiden

Iets wat daarbij moet helpen is het uitbreiden van de zones 30. “Momenteel zijn het wat straten her en der, aan scholen en gevaarlijke plekken. We willen de zone dertig in de toekomst eerder een vlek op de kaart maken. Het zou ook handig zijn mocht bijvoorbeeld routeapplicatie Waze daar rekening mee houden en op die manier het verkeer niet door het centrum van onze stad sturen. De Nowélei en de Hendrik I lei zouden ook zone 30 worden.” Hoe ze dat zichtbaar gaan maken moet nog besproken worden. “Ik ben zelf heel erg voorstander van het visuele. Of dat wegmarkeringen of andere verkeersborden worden, moeten we nog bekijken”, aldus De Bakker.

Volgens oppositiefractieleider Jan Anciaux (N-VA) is het doortrekken van de zone 30 een goede manier om het centrum autoluwer te maken. “Ik stel me dan enkel de vraag hoe het bij scholen buiten het centrum zal verlopen. Misschien is het een suggestie om lichtgevende borden voor zone 30 in te schakelen zodat ze meer opvallen en je de borden ook kan uitschakelen tijdens vakantieperiodes en dergelijke.”

Om fietsers beter te bedienen komt er maar liefst 10 kilometer nieuw fietspad bij. Het merendeel daarvan maakt deel uit van het fietssnelwegennetwerk. Het traject over Koningslo en het Kassei tot aan het station van Vilvoorde zal het meest opvallende deel zijn. “Er gaat ook een doorsteek van de sociale wijk in Houtem richting centrum komen”, gaat ze verder.

Tiny Forests

Er komt ook meer groen in Vilvoorde. In het beleidsplan staat dat de stad maar liefst 15 hectare nieuw bos zal aanleggen. “De eerste 6 ha moet tegen de lente van volgend jaar aangeplant zijn. Momenteel zijn ze al bezig met aanplanten in Houtem tussen de achterzijde van het militair domein, richting Houtem Bos.”

Naast de 15 hectare nieuw bos in Houtem en Peutie en aan de Tangebeek gaan ze ook de Trawoolbeek opwaarderen, het Trage Wegenplan realiseren en de Vilvoordse kerkhoven op een ecologische manier heraanleggen. Daarmee willen ze meer groen en kleine stadsbossen in de wijken brengen die op hun beurt zorgen voor propere lucht, verkoeling, meer biodiversiteit en een evenwichtig waterbeheer.

Jan Anciaux supportert: “Wie kan daar iets op tegen hebben? Niemand toch? Al van de vorige legislatuur proberen we meer groene schakels te creëren. Het is alleen maar toe te juichen dat dat zal doorgetrokken worden. Ik hoop daarbij ook sterk dat ze daarmee het verkavelen van grote tuinen in de wijken tegenhouden. Vaak worden grote tuinen met een vervallen alleenstaand huis dat tegen de grond gaat, verkaveld. Vervolgens komen er veel appartementen in de plaats en op die manier verdwijnt veel groen dat we nu kunnen meetellen en kunnen zien op luchtfoto’s.”