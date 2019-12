Vilvoorde innoveert: wie met step, fiets of te voet naar centrum komt, wordt beloond met credits MKV

13 december 2019

15u49 1 Vilvoorde Zullen we in de toekomst credits krijgen dankzij het Move&Shop-project? Dat zal de komende tijd uitgedokterd worden. De bedoeling is om mensen die met de fiets, (deel)step of deelwagen naar Vilvoorde komen te belonen met credits. Die credits kunnen dan gebruikt worden bij de lokale handelaars.

Het klinkt misschien als science-fiction maar het is mogelijks de toekomst. Sensoren en je smartphone registreren hoe je naar het stadscentrum komt. “De bedoeling is om minder auto’s naar het centrum te brengen en mensen die aan autodelen doen of met de fiets komen te belonen. Daarmee willen we niet straffen maar positief stimuleren”, klinkt het bij Tine Paredis.

Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor Economie en Innovatie, kent ruim 3,1 miljoen euro toe aan 13 projecten. Vilvoorde krijgt een subsidie van 288.141 euro voor het Move&Shop-project. Het project werd nog uitgeschreven door voormalig schepen van Klimaat, Wonen, Digitalisering en Toerisme Peter Van Kemseke en wordt nu opgevolgd door Tine Paredis.

Het idee werd uitgeschreven om de subsidies aan te vragen. “Nu de subsidies in orde zijn, nemen we de volgende stap en bekijken we wat er allemaal mogelijk is. We gaan rond de tafel zitten met experts en zullen ook de handelaars betrekken. Wat er uit de bus zal komen is nog niet duidelijk. Het is een niet eerder gezien project in Vlaanderen”, aldus Paredis.