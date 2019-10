Vilvoorde, Grimbergen en Machelen organiseren jobbeurs om drempel werkzoekenden te verlagen Margo Koekoekx

18 oktober 2019

12u24 0 Vilvoorde Vilvoorde, Grimbergen en Machelen kondigen voor de vierde keer samen de jobbeurs aan. Deze gaat door dinsdag 22 oktober op de Bosveld site te Machelen. Dat doen ze in samenwerking met VDAB.

Hoewel de werkloosheid met 4,2% daalde afgelopen jaar is, blijkt uit de meest recente cijfers van VDAB dat het arrondissement Halle-Vilvoorde 16 098 niet-werkende werkzoekenden telt. Arbeidsmarktspecialist Hendrik Demuynck, licht toe: “Het dalend aantal werkzoekenden is een teken van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Ook de komende jaren zal het aantal werkzoekenden niet spectaculair toenemen. Door de vergrijzing zullen er immers meer mensen van de arbeidsmarkt verdwijnen dan er bijkomen.”

Hoofddoel van de jobbeurs is vooral om de drempel te verlagen volgens Fatima Lamarti (sp.a), schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen. “Op de beurs brengen we de werkgevers en alle werkzoekenden samen en kunnen ze meteen met elkaar in contact treden. De focus ligt hoofdzakelijk op commerciële bedienden, verkoopondersteuners/verkopers, leidinggevenden, logistieke en administratieve medewerkers. Daar is op dit moment de grootste vraag naar in Vilvoorde, Grimbergen en Machelen.”

Barrière: taal en diploma

Volgens Lamarti zijn er momenteel twee overheersende groepen onder de werkzoekenden. “De eerste en grootste groep zijn jongeren zonder diploma. Zij hebben afgehaakt in het middelbaar en vinden het moeilijk om een job te vinden. Vaak is de drempel te hoog. De andere groep zijn de anderstalige nieuwkomers. Zij moeten eerst een andere taal leren en soms eerst nog een diploma behalen.”

Kansarmoede

Daaraan gekoppeld ondervindt Vilvoorde elk jaar een stijging in het aantal geboortes in kansarme gezinnen. Ook dit is weinig belovend voor de arbeidsmarkt. “We proberen ons zo goed mogelijk in te zetten, maar het is zowat een druppel op een hete plaat”, zegt Lamarti. “We hebben het succesvol Sociaal Huis en verschillende antenne-punten, dat is een samenwerking tussen de stad, het OCMW en externe partners waar kansarme gezinnen terecht kunnen. Maar de problematiek is veel groter.” Het is niet voor het eerst dat we dit horen bij stad Vilvoorde, maar de nood is hoog. Zo blijkt: “Hetgeen we nodig hebben is de erkenning tot centrumstad. Dan pas hebben we toegang tot meer middelen en kunnen we de problematiek beter aanpakken.”

Te weinig middelen

De kansarme burgers zitten vaak vast in een vicieuze cirkel. Ze leven in erbarmelijke huizen die slecht geïsoleerd zijn en waar de stookkosten bijgevolg hoog oplopen. Vervolgens kunnen ze de facturen niet betalen en komen ze van de regen in de drup. “Ik vind het triestig en het is een bittere pil om te slikken. We willen veel doen maar hebben er de middelen helaas niet voor. We willen hen kwaliteitsvolle woningen kunnen bieden. We willen ook dat het gezin en zeker de kinderen de nodige kansen krijgen. Maar dat is onrealistisch met de middelen die we nu hebben”, Volgens Lamarti.

Nu kijken ze vooral uit naar de jobbeurs komende dinsdag. Op deze manier hopen ze alvast succesvolle ontmoetingen tussen werkgever en werkzoeker te creëeren. Al de geïnteresseerden kunnen terecht op de Bosveld site, Heirbaan 9 in Machelen tussen 14u en 17u. Fatima Lamarti en haar bevoegde collega-schepenen uit Grimbergen en Machelen zullen aanwezig zijn.