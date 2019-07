Vilvoorde en Manchester gaan samenwerken tegen klimaatopwarming DBS

04 juli 2019

11u20 0 Vilvoorde Vilvoorde en de Engelse stad Manchester – twee gewezen industriesteden – slaan de handen in mekaar om de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te halen. Ze werkten de voorbije maanden aan een project dat het uitwerken van klimaatplannen omvat, bestuurlijke capaciteit om ze ook uit te voeren en het uittesten van kleinschalige klimaatoplossingen.

Zeven Europese steden besloten onder leiding van Manchester om de handen in mekaar te slaan om de twee doelstellingen van de Europese Unie in de strijd tegen klimaatverandering te halen: tegen 2030 moet de CO²-uitstoot in Europa met minstens 40% omlaag, en tegen 2050 moet Europa klimaatneutraal worden.

Ze werkten de voorbije maanden intensief een gezamenlijk project uit met de naam ‘Zero Carbon Cities’ en krijgen daarvoor nu ook Europese steun. De Europese Commissie besliste zopas om 700.000 euro vrij te maken voor dit project. Onder die zeven steden is er ook een Belgische stad: Vilvoorde.

“Vilvoorde was erg gecharmeerd door het klimaatplan dat Manchester in maart goedkeurde: ambitieus, maar met heel concrete becijferde maatregelen en een nauwe betrokkenheid van inwoners en verenigingen, zoals voetbalclub Manchester City”, reageert schepen voor Duurzaamheid Peter Van Kemseke (CD&V). “Manchester is natuurlijk een pak groter dan Vilvoorde, maar net als Vilvoorde is het een gewezen industriële stad met een oud huizenbestand. We vonden dus snel parallellen.”

Er werden ook gesprekken opgestart met Frankfurt, een Europees pionier in het energie-efficiënt maken van woningen, en met het Italiaanse Modena, dat de voorbije jaren heel wat expertise heeft opgebouwd op vlak van klimaatinnovatie. “Uiteindelijk sloten zich nog drie kleinere steden aan die net als Vilvoorde heel wat kunnen leren van deze pioniers. Gezien de enorme uitdagingen kan Vilvoorde deze extra steun goed gebruiken.”

Het project start in september en loopt twee jaar. Voor Vilvoorde betekent dit concreet dat de stad voor de opmaak van zijn klimaatplan 2030 beroep kan doen op de expertise en ervaring van buitenlandse steden en kennisinstellingen.

Eerder dit jaar trad Vilvoorde als allereerste Vlaamse stad al toe tot EnergyCities, een netwerk van enkele honderden Europese steden die onderling ervaringen uitwisselen over klimaat- en energiebeleid.