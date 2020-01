Vilvoorde en Machelen krijgen 374.000 euro om woonbeleid te ondersteunen Margo Koekoekx

06 januari 2020

16u38 0 Vilvoorde Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Wonen, maakt 374.346 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Vilvoorde en Machelen te ondersteunen en om de samenwerking tussen de twee gemeenten te stimuleren.

Tine Paredis (CD&V,) schepen voor Woonbeleid: “We zijn blij dat die extra subsidie onze richting uitkomt. Mijn voorganger Peter Van Kemseke diende dat dossier in en nu kregen we daar goedkeuring voor.” Momenteel zijn er nog geen concrete plannen. “Nu we de Vlaamse subsidies toegekend kregen, kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Enkele topics waarop we willen inzetten zijn de studie naar kernversterkingsprojecten en alternatieve woonvormen. Bij kernversterkingprojecten bekijkt een studieteam de mogelijkheden van een leegstaand pand en tekent dan ideeën uit over een invulling. Op die manier willen we mensen motiveren om hun pand aan te pakken. daarnaast willen we ook inzetten op studies naar alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoningen of co-housing”, klinkt het nog. In het meerjarenplan hield Vilvoorde rekening met het eigen budget en de subsidies die vanuit de provincie komen. Daar komen nu deze Vlaamse subsidies bij.

Wat er precies uit de bus zal komen moet nog blijken, dat bevestigde ook Steve Claeys (N-VA), schepen voor Woonbeleid in Machelen. “Het is vrij recent nieuws, we moeten dus nog samen zitten om dat nader te bekijken. We willen bijvoorbeeld ook inzetten op kwalitatief wonen, daar zitten we met een diverse problematiek wat verouderde panden en basisvoorzieningen betreft.” In februari zitten Vilvoorde en Machelen rond de tafel.

De sociale woningen liggen in handen van de Inter Vilvoordse huisvestingsmaatschappij. Die kreeg afgelopen maand 80.000 euro subsidies.