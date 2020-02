Vilvoorde en Grimbergen betreuren dat de Vlaamse Waterweg de Willemsbrug zonder overleg 2 maanden sluit Robby Dierickx

23 februari 2020

09u37 5 Vilvoorde Maandag gaat de Willemsbrug over het insteekdok van het kanaal Brussel-Schelde, op de grens van Grimbergen met Vilvoorde, voor twee maanden dicht voor renovatiewerken. De stad Vilvoorde en de gemeente Grimbergen betreuren dat de Vlaamse Waterweg de brug zonder overleg afsluit.

De renovatiewerken zijn volgens de Vlaamse Waterweg nodig omdat er grote slijtage aan de infrastructuur vastgesteld werd. Opmerkelijk, want de brug werd pas vijf jaar geleden grondig gerenoveerd. “Maar de brug ligt op een drukke verbindingsweg tussen Vilvoorde en Grimbergen en krijgt dagelijks veel zwaar en snel rijdend verkeer te slikken”, liet de Vlaamse Waterweg weten. “Daardoor zijn de bouten die het brugdek en de stalen draagstructuur van de brug verbinden, versleten.”

Om de renovatiewerken uit te voeren gaat de brug vanaf 24 februari dicht en dit tot 1 mei. In Vilvoorde en Grimbergen zijn ze niet gelukkig met die maatregel. “De brug legt de link tussen de bedrijvenzone langs de Cokeriestraat, de J.F. Willemsstraat, de Radiatorenstraat, Cargovil en de Woluwelaan”, zegt Vilvoords mobiliteitsschepen Barbara De Bakker (Groen). “De Willemsbrug is dé route om naar de Woluwelaan en zo naar het hoger wegennet te geraken. De impact op onze stad is dus zeer groot als die brug uitvalt.”

Impact onderschat

Haar Grimbergse collega Philip Roosen (N-VA) deelt die mening. “Goed, en vooral preventief onderhoud van onze bruggen is essentieel, maar in feite merk je dat de infrastructuur niet meer voldoet — toch als je kijkt naar de bedrijven die in die zone liggen. Het vrachtverkeer neemt bij mijn weten niet af, en logistiek is erg belangrijk in deze regio. Net als Vilvoorde schrokken we van het nieuws dat de brug opnieuw dicht moet. Het feit dat we hier niet samen met de Vlaamse Waterweg hebben over samengezeten, voelt aan alsof ze de impact van dergelijke werken op onze gemeentes zwaar onderschatten.”

Vilvoorde en Grimbergen vragen een grondige evaluatie van de infrastructuur om te voorkomen dat de brug op korte termijn opnieuw afgesloten moet worden.