Vilvoorde biedt zich aan als nieuwe thuisbasis voor VRT (“We hebben hier plek voor wel tién VRT’s!”), maar volgens regeerakkoord moet omroeporganisatie in Reyerslaan blijven Margo Koekoekx

13 november 2019

12u21 5 Vilvoorde Vilvoorde heeft zich aangeboden om de nieuwe thuisbasis van VRT te worden. De VRT zette immers de tijdelijke samenwerking met de vereniging van architecten en ingenieurs stop en de directie liet weten dat ze op zoek gaan naar een nieuw ontwerp voor hun gebouw. Volgens het regeerakkoord moet het gebouw echter op de Reyerslaan in Schaarbeek komen.

In 2012 wierp Vilvoorde zich al eens op als potentiële nieuwe vestiging voor de VRT. Ze deed toen met vier verschillende mogelijke locaties. Nu doet het stadsbestuur het opnieuw, zij het met één locatie.

CAT-site

En die locatie is de CAT-site. Die ligt achter het station op de voormalige Renaultsite. “Na 22 jaar leegstand zullen we nog voor het einde van dit jaar een aantal fundamentele keuzes moeten maken over de invulling van dit gebied. De CAT-site is een ideale plaats om de VRT niet alleen meer ruimte te bieden, maar eveneens de nodige kansen tot versterking door de clustering van media- en facilitaire bedrijven”, klinkt het.

Volgens Bonte heeft Vilvoorde al bewezen oude vervuilde grond succesvol te kunnen omvormen naar kwaliteitsvolle nieuwe zones met voldoende ruimte en opportuniteiten voor duurzaamheid, wonen en werken. “De VRT huisvesten op deze plek zou een prima inrichting zijn voor het gebied. We hebben er plaats voor wel 10 VRT’s”, aldus een enthousiaste Bonte.

Bereikbaarheid

Dat Vilvoorde een thuishaven is voor media is vooral te danken aan de goede ligging. De CAT-site ligt in het centrum en is toch makkelijk te bereiken. De E19 en R0 liggen binnen handbereik, er is een treinstation vlakbij, De Lijn, de nationale luchthaven is ook niet ver én het ligt temidden van het fietsGEN (Gewestelijk ExpressNet, een netwerk van snelle fietsroutes, red.)

Vilvoorde is bovendien al een thuishaven van menig media- en faciliteitenbedrijf. Zo zijn DPGmedia met onder andere VTM, Qmusic en JOE, Ring TV, de Lites Film Studios, Videohouse maar ook productiehuizen Woestijnvis en De Vijver in Vilvoorde gevestigd. “Het enige wat hen hier kan weghouden is het eventuele vastgeroeste idee om naar Schaarbeek te trekken. Eigenlijk hebben wij alles te bieden wat ze nodig hebben”, sluit burgemeester Bonte af.

Regeerakkoord sluit uit

VRT bevestigt dat de Vilvoordse burgemeester hen een brief schreef en duidelijk laat weten dat ze welkom zijn in Vilvoorde. “We kunnen echter niet naar Vilvoorde trekken. In het regeerakkoord staat namelijk dat de nieuwbouw in Schaarbeek op de Reyerslaan dient te komen. We hebben dan wel afstand gedaan van de huidige organisaties omdat de kosten te hoog opliepen, naar een nieuwe locatie zijn wij niet op zoek”, laat Bob Vermeir, woordvoerder van VRT, weten.

Daarnaast laat Tom Demeyer, woordvoerder van minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V), weten dat het politiek gezien niet aan de orde is en dat minister Dalle die beslissing om VRT op de Reyerslaan te houden niet zal herzien. “Verder betreurt de minister de vertragingen die worden opgelopen maar begrijpt hij dat dit moest gebeuren om binnen het budget te kunnen werken”, besluit Demeyer.