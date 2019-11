Vilvoorde biedt studeerplek voor jongeren in het centrum van de stad MKV

29 november 2019

16u11 3 Vilvoorde De examens staan voor de deur en dat wil zeggen dat er weer nood is aan rust en stilte om de concentratie zo hoog mogelijk te houden. Stad Vilvoorde wil daar op inspelen en stelt een studieplek open waar jongeren terecht kunnen. Is het bij jou thuis niet altijd even makkelijk om in alle rust en stilte te studeren? Dan kan je afzakken naar Bergstraat 19 in Vilvoorde vlak bij de Grote Markt.

Het gebouw waar vroeger kinderopvang KaDeeke in huisde zal elke dinsdag, woensdag en donderdag tot en met 12 december open zijn van 12 tot 18 uur. Er is wifi, toezicht en natuurlijk ook ruimte om te ontspannen. In januari gaan ze dit initiatief herhalen voor de hogeschool- en universiteitsstudenten. “Het is immers belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt in het onderwijs en rustig kunnen studeren is hier een belangrijk onderdeel van”, zegt schepen voor Sociaal Beleid en Gelijke Kansen Fatima Lamarti.

Voor meer informatie over de studieplek kan je contact opnemen met de dienst Gelijke Kansen via het nummer: 02/255.79.33 of mail: dagmar.bicque@vilvoorde.be.