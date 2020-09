Vilvoorde adviseert rusthuizen om niet te soepel om te springen met bezoek door slechte cijfers: “Knuffel alleen met dichtste familie” Robby Dierickx

07 september 2020

17u46 3 Vilvoorde Burgemeester Hans Bonte (sp.a) roept de woonzorgcentra in Vilvoorde op om niet te los om te springen met de versoepelde bezoekersregeling die sinds maandag geldt. Omdat de coronacijfers in de Zennestad nog steeds niet al te best zijn, vraagt hij rusthuizen om voorlopig alleen dichte familie toe te laten.

Sinds maandag is er opnieuw meer bezoek welkom in de Vlaamse woonzorgcentra, maar in Vilvoorde maant burgemeester Hans Bonte de rusthuizen aan om voorzichtig om te springen met die versoepelde regels. “Beperk het bezoek tot je kleinste bubbel”, klinkt het. “Laat alleen je dichtste vertrouwelingen toe en liefst ook alleen op de kamer. Wil een bewoner toch andere mensen zien, dan wordt dat bezoek het best buiten georganiseerd. Op die manier willen we voorkomen dat bezoekers mekaar te vaak tegen het lijf lopen in de woonzorgcentra. Knuffelen mag ook nog, maar probeer dat te beperken tot één à twee vertrouwelingen. We willen immers voorkomen dat onze woonzorgcentra opnieuw in een volledige lockdown moeten gaan.”

Terug uit vakantie

Volgens Bonte is voorzichtigheid geboden gezien de huidige coronacijfers in zijn stad. “Het aantal besmettingen daalt maar niet”, aldus de burgemeester. “Daar zijn twee oorzaken voor: de nabijheid van Brussel, waar het aantal besmettingen ook hoog blijft, en het multiculturele aspect van onze samenleving. Heel wat inwoners keerden de voorbije weken terug van vakantie.”

Hoelang de maatregel zal gelden, is nog niet duidelijk. “Dat zal van de cijfers afhangen. We gaan trouwens geen heksenjacht in de woonzorgcentra houden, maar we rekenen op de verantwoordelijkheid van de verschillende directies.”