Vier mee de 20ste verjaardag van de Oxfam Wereldwinkel en win een heuse schatkist Margo Koekoekx

07 juli 2020

18u22 0 Vilvoorde De Oxfam Wereldwinkel bestaat 20 jaar. Het team van 35 vrijwilligers wil daarom de klanten in de bloemetjes zetten. Wie er in juli en augustus shopt, krijgt een code en kan daarmee misschien wel de schatkist openen. Die staat te pronken in de etalage.

“De eerste vijf jaar stonden we met een kraam op de markt”, blikt Magda Van Stevens terug. In 2000 betrokken ze het eerste pand op de Rooseveltlaan en in 2013 verhuisde de Oxfamwinkel naar de Toekomstraat, waar hij nu nog steeds huist.

Dit jaar bestaat de fysieke winkel dus 20 jaar, een porseleinen jubileum. “We dachten elke maand van het voorjaar wel iets speciaals te doen. Helaas is dat er niet van gekomen door het coronavirus. Zo stond onder andere een Oxfamrestaurant op de planning, maar we slaan onze klanten niet over. Zij kunnen de inhoud van een heuse schatkist winnen. Tijdens de maanden juli en augustus krijgt elke klant een kaartje met een code bestaande uit 3 cijfers. Diegene die het slot kan openen krijgt de inhoud van de schatkist mee naar huis”, legt Magda uit.

Tof team

Het zijn 35 enthousiastelingen die de winkel daar draaiende houden. “En daarvan zijn er ongeveer twaalf die al vanaf het begin meedraaien. We zijn een hecht team en elk heeft zijn specialiteit. Neem bijvoorbeeld de etalage, die ligt er altijd prachtig bij: de verdienste van het creatief team. Ook het grote cijfer 20 uit gerecycleerd hout is hun werk.”