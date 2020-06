Vier keer een ander draaiboek, maar iedereen blij dat de schoolpoort weer wat verder open mag Margo Koekoekx

02 juni 2020

13u34 2 Vilvoorde Bubbels in de klas en op de speelplaats, leg het maar een keer uit aan de kleutertjes die vandaag weer voor het eerst naar school mogen. Voor de juffen was het een blij weerzien van hun kindjes. “Momenteel is slechts een derde van de kleuters aanwezig. We verwachten dat het aantal gaat stijgen eens de ouders er wat geruster in zijn. Dat was bij de leerjaren die eerder startten ook zo”, zegt directeur Marc Verpuylt (53), van SBS Kinderkoppen in Vilvoorde.



Juf Kim is heel opgetogen om haar leerlingen van het derde kleuterklasje terug te zien en vice versa. “We misten onze juf!”, klinkt het in de klas in koor. Zij zag vandaag de helft van haar leerlingen terug. “Echt grote aanpassingen heb ik in de klas niet moeten doen”, vertelt Kim. “Ze mogen nu in elkaars bubbel en gaan apart naar het toilet. Elke klas heeft een eigen moment op de speelplaats. Vandaag is het vooral genieten van het weerzien.”

Enkele lokalen verder is ook juf Ingrid er weer aan het inkomen. Zij heeft drie leerlingen die aanwezig zijn. “We werken vandaag heel erg op het visueel duidelijk maken van alle nieuwe regeltjes. Zowel met de prenten als via het digitaal platform padlet maken ze kennis met de maatregelen. Dat konden ze online ook al van thuis”, klinkt het bij juf Ingrid.

Vier draaiboeken maken het niet evident

Om alles georganiseerd te krijgen was het een ander paar mouwen. “We gaan uit van de kennis van virologen en de overheid en doen er alles aan om het veilig te houden en waar kan, nog veiliger dan ze voorschrijven. De communicatie van bovenaf verliep allesbehalve vlot. We moesten al vier verschillende draaiboeken volgen en hebben zwaar moeten investeren in maatregelen die enkele dagen later al niet meer van kracht waren. Een exact bedrag noemen is moeilijk, maar ik gok dat dat rond de 20.000 euro kostte. Om dan enkele dagen later de regel van 4m2 en dergelijke weer af te schaffen.” Alle klassen krijgen minstens een halfuurtje per dag sport en komen ofwel een paar volle dagen naar school of in de kleinsten hun geval vier halve dagen. “En dan zijn er nog twee dames die hier continu alles reinigen en op woensdagen wanneer de school leerlingenvrij is alles van onder tot boven ontsmetten”, zegt Marc Verpuylt.



