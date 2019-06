VIDEO. Politie gebruikt pepperspray op verjaardagsfeestje vijfjarig meisje: burgemeester Bonte vraagt intern onderzoek Dimitri Berlanger

24 juni 2019

19u27 84 Vilvoorde Een verjaardagsfeestje van een vijfjarig meisje in Vilvoorde is zaterdagavond helemaal uit de hand gelopen. De politie werd opgeroepen na een klacht over geluidsoverlast. De tussenkomst ontaardde en uiteindelijk werd zelfs pepperspray gebruikt. Het hele incident werd gefilmd en zorgt voor commotie op sociale media. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) heeft een intern onderzoek gevraagd naar de interventie van zijn politie. “Ik wil weten of er sprake is van buitensporig geweld of dat het optreden terecht was.”

Het feestje vond plaats in een sociaal appartementsblok in de Parkstraat in Vilvoorde centrum. Rond 18.30 uur kreeg de politie een klacht van een bewoonster over geluidsoverlast. Een interventieploeg ging ter plekke en heeft de moeder geïnterpelleerd. Die was meteen akkoord om het volume van de muziek te verminderen.

“Daarmee leek de zaak in de kiem gesmoord maar dan zijn er nog andere bewoners van het appartementsblok naar beneden gekomen en zich beginnen moeien”, vertelt burgemeester Bonte. “De teneur was: ‘Wij mogen zelfs geen verjaardagsfeestje meer geven’. Het werd stilaan allemaal wat agressief en men is beginnen roepen en filmen. Intussen had de politiepatrouille versterking opgeroepen en daarna is de interventie helemaal uit de hand gelopen. Er kwam duw- en trekwerk aan te pas en uiteindelijk is er ook pepperspray gebruikt.” Een nichtje dat Nederlands sprak en kwam vertalen werd daarbij ook opgepakt.

Naima Belkhatir, een PS-gemeenteraadslid uit Schaarbeek, is familie van het jarige meisje en spreekt over ‘duidelijk racisme en misbruik van de politiefunctie’.

Volgens Bonte werd het nichtje na een paar uur vrijgelaten en kalmeerde de situatie daarna snel. Het filmpje van de interventie blijft echter circuleren op sociale media en de gemoederen verhitten.

“Wij betreuren dit ten zeerste maar de verspreide berichten geven geen volledige noch correcte weergave van het incident”, reageert woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). “In het belang van het onderzoek en de privacy van de betrokkenen kan geen verdere informatie gegeven worden.”

Bonte heeft bij de korpschef een intern politieonderzoek bevolen. “Ik wil weten in welke mate het optreden buitensporig was of gewoon terecht.”