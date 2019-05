VIDEO. Lijsttrekker Jessika Soors (Groen) laat deradicalisering achter zich: “Ik ga mij volledig op de politiek smijten” Dimitri Berlanger

26 mei 2019

13u26 9 Vilvoorde Jessika Soors, lijsttrekker voor de Kamer voor Groen, trok deze morgen naar de stembus in basisschool Kinderkoppen in de wijk Kassei. De voormalige deradicaliseringsambtenaar van Vilvoorde is vanop de eerste plek uiteraard vrijwel zeker van een zitje in het parlement.

“Ik ben toch wel nog zenuwachtig, maar langs de andere kant is de campagne voorbij hé”, vertelt ze. “Het is uit mijn handen nu. Er is mijn eigen resultaat maar ik zou ook heel graag een paar van mijn collega’s mee naar het parlement krijgen. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar de resultaten voor onze partij.”

Soors is na de Paasvakantie definitief gestopt als deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde om zich volop op de campagne te kunnen richten. “Het zal vanavond duidelijk zijn of ik daar de juiste beslissing in genomen heb”, lacht ze. “Ik ben ook niet van plan om politiek verlof te nemen. Als ik de kans krijg, zal ik mij volledig op de politiek smijten.”