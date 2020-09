Video. Jerusalema dance challenge bij Vilvoords ziekenhuis Margo Koekoekx

01 september 2020

16u17 18

Wie dinsdagnamiddag langs het AZ Jan Portaels in Vilvoorde kwam zag een hoop swingende witte jasjes voor het onthaal ritmisch heen een weer dansen. De personeelsleden gingen de Jerusalema dance challenge aan en doen die woensdag zelfs nog eens opnieuw. “We willen meer mensen bereiken door het op twee momenten te organiseren. Veel mensen werken hier namelijk in shiften. Morgen om 16.10 uur doen we het nog eens over”, vertelt woordvoerster Helena Polfliet.



