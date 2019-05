VIDEO. Bonte verwijst cumulverbod eigen sp.a naar prullenmand: “Als ik toch verkozen raak vanop deze onmogelijke plek, is het mijn democratische plicht om in het parlement te zetelen” Dimitri Berlanger

26 mei 2019

12u24 20 Vilvoorde Een opgewekte burgemeester Hans Bonte (sp.a) mocht vanochtend twee keer gaan stemmen. Eén keer in basisschool De Doening in zijn woonplaats Peutie en dan nog eens met een volmacht in de sporthal op het Slachthuisplein in Vilvoorde centrum. De kans dat hij nog eens vijf jaar in het parlement kan zetelen vanop zijn lijstduwersplek is klein, maar als het toch lukt, zal hij zijn zitje innemen. Mogelijk volgt er dus nog vuurwerk in het sp.a-kamp vandaag.

“Ik heb geen klare verwachtingen”, vertelde Bonte vlak voor hij zijn stem ging uitbrengen. “Het is nog nooit zo onvoorspelbaar geweest. Er zullen verrassingen zijn en hopelijk zijn wij dat.”

De kans dat hij zelf verkozen raakt vanop zijn lijstduwersplek noemt Bonte ‘wiskundig zo goed als onbestaande’. “In theorie bestaat de kans wel, maar dat zou revolutionaire uitslag zijn. Je moet weten dat sp.a traditioneel maar twee zetels haalt in Vlaams-Brabant, zelfs met behulp van de pot met lijststemmen. We zullen zien wat het geeft. Ik hoop dat we het in Vilvoorde alvast goed doen.”

Wat als ‘het mirakel’ zich toch voordoet? “Dan moet ik luisteren naar de kiezer. Dan word ik geacht terug een zot leven op te nemen de volgende vijf jaar maar dan ga ik opnieuw het burgemeesterschap met de Kamer cumuleren.”

Tegen de wil van de partijleiding in dus? “Het is een moeilijk gegeven. Het is een vorm van politiek masochisme dat men die cumulregeling als enige partij heeft ingevoerd. De partijleiding - met de voorzitter op kop - heeft er voor een stuk een halszaak van gemaakt al heb ik niet de indruk dat die visie in alle gelederen van de partij gedeeld wordt.”

“Maar dat is de partij, niet de democratie”, benadrukt Bonte. “Als de mensen mij vanop een onmogelijke plek in het parlement stemmen dan is dat mijn democratische plicht om dat te doen. Dan ga ik de partij er ook van proberen te overtuigen dat je niet te veel met de voeten van de kiezer moet spelen...”