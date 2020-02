Verwaarloosde honden Murphy en Maika zijn klaar voor een nieuw baasje SHVM

20 februari 2020

08u02 0 Vilvoorde Murphy en Maika, de twee honden die op Murphy en Maika, de twee honden die op 28 januari in beslag werden genomen in Vilvoorde, zijn klaar voor adoptie. Momenteel verblijven ze nog in het dierenopvangcentrum van Zemst.

Eind januari botste de politie ietwat toevallig op twee uitgemergelde honden in een woning in Vilvoorde. Het ging daarbij om een chihuahua en een pitbull terriër. De twee werden door dierenwelzijn in beslag genomen en overgebracht naar het dierenopvangcentrum in Zemst. Die laatste laat nu weten dat het duo klaar is voor adoptie. “Ze waren beide heel erg ondervoed. Maar ze zijn intussen volledig op gewicht”, klinkt het.

“Murphy is een hele actieve hond, die super graag speelt en wandelt. Maika heeft hetzelfde karakter, waardoor ze beiden zo goed overeenkomen. Ze worden daarom ook enkel samen geadopteerd!”

Aangezien de honden al twee keer in beslag werden genomen, bestaat er geen mogelijkheid dat vrienden of kennissen van de vorige eigenaar de honden kunnen adopteren. “We voeren een strenge selectieprocedure”, laat het opvangcentrum weten.